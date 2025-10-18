Лукашенко позорно рухнул с «великолепной» инициативой Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

18.10.2025, 14:45

По следам одного опроса Комитета госконтроля.

В Комитете госконтроля подвели итоги горячей линии по вопросам развития городов-спутников. Контролеры изучили сообщения из Дзержинска, Заславля, Логойска, Смолевичей, Фаниполя, Руденска, Жабинки и Скиделя.

Так, жители Фаниполя считают наиболее острыми вопросы своевременного включения отопления и благоустройства, включая содержание и ремонт тротуаров, дорог и парков.

В Дзержинске горожанам не хватает городской общественной бани. В Логойске нарекание вызывает качество водоснабжения. А в Фаниполе и Смолевичах люди жалуются на нехватку магазинов шаговой доступности.

Но больше всего, по данным проверки, людей раздражает работа транспорта — как внутри городов-спутников, так и в сообщении с городом-центром.

Жалобы на транспортные проблемы составили около половины всех сообщений, чаще всего они поступали из Фаниполя и Смолевичей. Из-за нехватки маршрутов автобусов и маршрутных такси местные жители опаздывают на работу и учебу.

Власти же, похоже, не особенно торопятся решать эту проблему. Два года назад во время совещания по вопросам развития сети дорог Лукашенко говорил о необходимости решить проблему «в течение ближайшей пятилетки». Хотя именно он в 2018-м предупреждал чиновников:

— Вы никогда не уговорите человека туда переехать, если он будет тратить на дорогу от дома до работы больше одного часа.

И тем не менее в сентябре этого года правитель рассуждал о проблеме не менее отстраненно:

— Думаем, как связать быстрыми техническими средствами эти районы с Минском. Или будет железная дорога, или монорельс… Посмотрим, что дешевле, что нам больше подходит. Так, чтобы люди могли из того же Дзержинска в Минск приехать за 10 минут.

Последнее — из области фантастики для сегодняшней Беларуси. Расстояние между Дзержинском и столицей составляет около 40 км. Даже поездам городских линий Stadler такая задача не под силу, а и они выбывают из строя из-за санкций.

А тем временем вице-премьер по социальным вопросам Наталья Петкевич в интервью госпрессе вовсю нахваливает идею создания городов-спутников, не забывая напомнить, что принадлежала она лично Лукашенко:

— Прошло 10 лет, и мы видим, что это на самом деле совершенно великолепная, комплексная, многоаспектная инициатива.

Чиновница при этом забыла упомянуть, что «совершенно великолепной инициативе» давно уже не десять лет. Впервые о городах-спутниках Лукашенко публично заговорил еще в начале 2008-го.

В июле 2010-го правительство утвердило госпрограмму, предусматривающую создание инфраструктуры городов-спутников Минска. Несколько лет планы властей буксовали. И только в мае 2014-го правитель подписал указ о развитии городов-спутников.

Отметим, что это был только первый указ. Спустя пять лет пришлось подписывать еще один — обязывающий столицу финансировать развитие своих спутников.

Ни Петкевич, ни провластная пресса не говорят о других проблемах городов-спутников. Год назад свой анонимный опрос жителей некоторых из них проводило Радыё Свабода.

Тогда, помимо транспортных проблем и некачественной воды, люди жаловались на дефицит врачей в местных больницах, учителей в школах, тренеров и руководителей развивающих кружков. А также на малое количество либо отсутствие кафе и других мест для отдыха.

Но даже та картина, которую рисует опрос КГК, во всей красе свидетельствует, что амбиционная идея властей, по сути, обернулась пшиком. И причин для этого масса.

Проблему магазинов, бань, транспорта и благоустройства мог бы эффективно решить частный бизнес, как это давно произошло у наших соседей. Но кто ж ему даст это сделать в нашем «социальном» государстве?

Государство должно лишь создать благоприятные условия и понятные для всех правила. Но и с этим у нас беда была все время, пока у власти находится генератор «великолепных инициатив».

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

