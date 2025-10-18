«Специалисты уехали за границу» 18.10.2025, 14:58

Белорусы спорят из-за цен на одну из услуг по ремонту.

Белорус в TikTok задался вопросом, сколько должны стоить работы по укладке плитки в жилье. Озвученная специалистом цена его не устроила, поэтому он самостоятельно все выполнил. В комментариях под видео люди спорят, сколько должны стоить такие работы. Тем временем специалист по ремонту также удивился, почему сейчас такие расценки на укладку плитки.

«270 рублей за укладку плитки на кухне за три с половиной «квадрата» — много это или нет, как вы считаете? — задался вопросом тиктокер. — Именно столько мне сказали. Я понимаю, что керамогранит, что нужно инструмент занести и вынести. Но клипсы мои, клей тоже мой».

В итоге тиктокер решил уложить плитку самостоятельно. Он показал результат своей работы. «Конечно, я не профессионал, но я думаю, что пойдет», — резюмировал он.

Мнение комментаторов разделилось насчет стоимости этих работ. Вот некоторые из откликов под видео:

«Радость от сэкономленных денег проходит быстро, а разочарование от плохого качества остается надолго».

«Все правильно! Я всегда говорю заказчикам: если дорого — пробуй сам».

«Нормальный плиточник на такой объем не пойдет, а за 270 рублей — тем более».

«Встречный вопрос: а вы готовы два дня потерять за 270 рублей грязными? Как вам такой заработок?»

«Чтобы нести инструмент, его еще надо купить — у мастера расходы огромные. А возни с подрезкой море, минимум полтора дня потеряно».

«Если тебе дорого — попробуй сам работать за тарелку супа».

«Хорошему плиточнику вы платите не за 3,5 квадрата, а за годы учебы и совершенствования мастерства».

«Полдня инструмент заносить, полдня собирать и выносить. Не хочешь платить — делай сам».

«Огромные деньги? А вы попробуйте за эти „огромные“ деньги отработать два дня на коленях с плиткой».

«Иногда мастера сами делают так, что плакать хочется. Не всегда профи — значит качество».

«Молодец, сделал сам — и нервы целы, и результат налицо».

Что говорит о стоимости работ ремонтник

Также на днях другой тиктокер, который занимается ремонтами квартир и домов, сравнил нынешние цены на такие услуги и теми, что были в 2012 году. По его словам, стоимость в долларах штукатурки, шпаклевки, стяжки, поклейки обоев и обшивки гипсокартоном либо осталась на прежнем уровне, либо чуть выросла.

«Самое главное, что меня немножечко удивило, — плитка. В 2012 году это (я даже сам помню, потому что тогда начинал свою строительную деятельность, можно сказать) стоило 6−7 долларов за один квадратный метр, — рассказал тиктокер. — Сейчас по Минску, насколько знаю, я общаюсь с плиточниками, цена стартует от 15 долларов за метр квадратный. У топовых плиточников она может доходить до 20 долларов. И это без проблем, то есть люди соглашаются».

При этом у плиточников обычно все расписано, добавил мужчина.

«Ну как минимум на несколько месяцев вперед, если не на полгода. Вопрос, почему именно плиточные работы так сильно поднялись в цене за пускай за 12−13 лет? При этом для плиточников на сегодня горит зеленый свет: у них настолько много сейчас выпустили инструмента, приспособлений», — уточнил тиктокер.

Вот какие ответы оставляли в комментариях под видео:

«Расходники одни посчитай — одна хорошая коронка на 10 отверстий, и так далее.»

«В 2012 году плитку ложили по 10 у.е., это я точно помню по Минску».

«Качество работ, размеры плитки, отверстия, гидроизоляция, углы под 45° - нюансов стало в разы больше».

«Цены на материалы поднялись — вот и весь вопрос».

«Появился крупноформатный керамогранит, требования к укладке выросли, а многие специалисты уехали за границу».

«Плиточники как айтишники — сами себе формируют цену. Требования к качеству выросли, а на каждом объекте оставляем часть колен и позвоночника».

«Если раньше хватало плиткореза и болгарки, то сейчас нужно возить целый бус инструмента».

«Плиточник в ванной работает три недели, дышит пылью, поднимает тяжелую плитку. Заработает тысячу, но нервы и здоровье — на пределе».

«Многие вышли из тени, платят налоги, покупают дорогой инструмент. Требования выросли, специалистов стало меньше».

«Цена за квадрат — это только укладка. Отверстия, запилы, углы — все отдельно и за деньги».

