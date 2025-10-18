закрыть
18 октября 2025, суббота, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Польша превращается в современную славянскую Спарту

1
  • 18.10.2025, 15:22
  • 1,416
The Telegraph: Польша превращается в современную славянскую Спарту
Фото: charter97.org

Граждане страны активно готовятся к войне с РФ.

В то время как Польша борется с атаками российских беспилотников, ее гражданское население толпами посещает курсы выживания, военные училища и стрельбища, чтобы подготовиться к войне, пишет The Telegraph.

«Эта перемена настолько динамична, включая детей, изучающих тактику партизанской войны, и молодых женщин, обучающихся стрельбе, — что складывается впечатление, будто страна превращается в современную славянскую Спарту», - пишет издание.

Польша является одной из наиболее уязвимых стран Европы с точки зрения российской агрессии; если Москва нападет на территорию НАТО, она потенциально может стать линией фронта в глобальном конфликте. Учитывая это, польское правительство объявило о планах обеспечить военную подготовку всех взрослых мужчин и в этом году планирует потратить 4,5% своего годового ВВП на оборону, пишет The Telegraph.

«Именно поэтому так много поляков обращаются за советом в Польскую сеть подготовки к ЧС, а также в тиры, военные училища и волонтерские группы, работающие по принципу коммандос.

«Польская нация имеет опыт войны, это у нас в генах. Если возникнет необходимость, у нас есть тактика. Мы готовы к партизанской войне, мы сможем вернуться в лес и вести бой оттуда», — говорит Петр Чурилло, получивший прозвище «Дедушка выживальщиков» за создание Польской сети выживальщиков, в которой состоят десятки тысяч человек.

Помимо «тревожного набора» — рюкзака с продуктами питания и средствами выживания на случай чрезвычайной ситуации, — он рекомендует запастись сухими продуктами на две недели и научиться кипятить воду в дикой природе. Последнее, по его словам, будет иметь решающее значение, если война с Россией выведет из строя электросети, как это часто случается в Украине:

«В моей сети 15 домохозяйств, мы все вооружены, у всех есть тактическое оружие, мы все охотники. А еще у нас есть лучники на случай, если не останется патронов для охоты».

51-летний Лешек Михалак, инструктор по стрельбе в C4 Guns, говорит, что любительская стрельба всегда была популярна среди мужчин и женщин. Но после полномасштабного российского вторжения на Украину, а затем вторжений беспилотников в прошлом месяце, они отметили всплеск более серьезных запросов.

Группа самообороны «Związek Strzelecki» (Ассоциация стрелков) в Лодзе также предлагает курсы самообороны и оказания первой помощи подросткам и молодым людям, обеспокоенным вопросами безопасности.

Одна из девушек, 17-летняя Александра, рассказала, что присоединилась к группе, потому что ее «заинтриговал» акцент на практической подготовке к стрельбе из огнестрельного оружия.

Анастасия, которой тоже 17, тоже присоединилась к обучению стрельбе из пистолета, но, по ее словам, ей это не доставляет удовольствия. «Я не хочу стрелять из пистолета, но хочу знать, как им пользоваться», — объясняет она.

«Здесь, в Польше, где все живут в тени России, все кажется смертельно серьезным, даже зловещим: вскоре эти вежливые, улыбчивые дети, возможно, по-настоящему займутся кровавой работой НАТО», - подчеркивает The Telegraph.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко