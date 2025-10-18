Украинский предприниматель создал мировую цифровую империю 18.10.2025, 15:34

Несмотря на войну, бизнес не только выжил, но и вырос.

Украинец Антон Павловский, основатель компании Headway Inc, превратил свое приложение для саморазвития в глобальный успех — несмотря на войну, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Павловский основал Headway в 2019 году, вдохновившись книгами о психологии и личностном росте. Идея была проста — помочь людям учиться и развиваться, не тратя часы на чтение. Приложение Headway предлагает 15-минутные презентации популярных книг, а позже к нему добавилось приложение Impulse с тестами и головоломками.

Когда Россия напала на Украину в феврале 2022 года, Павловский находился в Лондоне, но немедленно вернулся домой, чтобы помочь своим сотрудникам. Он организовал эвакуацию более 150 работников и их семей, обеспечив им безопасность и продолжение работы.

Несмотря на войну, бизнес не только выжил, но и вырос. Выручка Headway увеличилась втрое с 2022 года. Сегодня компания объединяет около 160 миллионов пользователей по всему миру, а ее годовой доход оценивается в 160 миллионов долларов.

Headway развивает портфель из пяти приложений, включая Nibble, AddMile и Skillsta. Компания активно использует ИИ-инструменты для рекламы и привлечения новых клиентов — в 2024 году ее кампании собрали более 7 миллиардов просмотров.

Сейчас Headway готовится к открытию офиса в Нью-Йорке и ожидает достичь $1 млрд годовой выручки.

«Люди в Украине невероятно талантливы. Они хотят побеждать — и мы вместе с ними», — говорит Павловский, не останавливая работу даже во время воздушных тревог.

