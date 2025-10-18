закрыть
Белорус решил приватизировать кусок участка своей соседки

1
  • 18.10.2025, 15:37
Белорус решил приватизировать кусок участка своей соседки

Посчитал, что исторически это его земля.

Конфликт разгорелся в Могилеве еще в июле 2024 года. Мужчина несколько раз проникал на территорию дома своей соседки — для этого он разбирал часть собственного забора.

На чужом участке он вел себя исключительно по-хозяйски: натянул веревку, тем самым обозначив новую границу, выкопал плодовые кусты, скосил триммером цветы и разбросал компост. Разумеется, владельца участника таким раскладом удовлетворена не была — и обратилась в милицию.

В суде сосед заявил, что оспариваемая земля исторически принадлежала его родственнице. Однако суд учел показания потерпевшей, свидетелей и официальные материалы землеустроительного дела, которые четко доказывали, что участок принадлежит соседке на законных основаниях.

В итоге суд признал мужчину виновным в нарушении неприкосновенности собственности. В качестве наказания ему назначен крупный штраф в размере 2100 рублей (50 базовых величин).

