Ученые сделали потрясающее открытие о муравьях 18.10.2025, 15:50

Оно касается их муравейников.

Жизнь муравьев исследовали специалисты Бристольского университета, пишет phys.org.

Ученые выяснили, что муравьи вносят целый ряд хитрых архитектурных изменений в свои «жилища». И это действительно имеет смысл — ведь муравейники, построенные муравьями, подвергшимися воздействию болезней, имели гораздо более широкие входы и были больше разделены, с меньшим количеством прямых связей между камерами.

«Это первый случай, когда было показано, что животное, которое не является человеком, изменяет структуру своей среды, чтобы уменьшить передачу болезни», — заявил один из авторов исследования Люк Леки.

Ученые отмечают, что у муравьев есть ряд поведенческих реакций на болезни, которые помогают формировать социальный иммунитет. В дикой природе муравьи роют сложные трехмерные гнезда с туннелями и камерами для выполнения различных функций. Однако в случае воздействия болезни поведение меняется.

Исследователи изучили две группы из 180 рабочих муравьев, которых поместили в два контейнера, заполненные грунтом. Те начали копать свои гнезда. Через 24 часа к каждому гнезду добавили еще 20 муравьев, причем одну группу подвергли воздействию спор грибка. Затем муравьев оставили копать еще на шесть дней, и периодически проводили микро-КТ-сканирование.

После того, как исследователи создали 3D-модели гнезд, они провели симуляции распространения болезни. Эксперименты показали, что модифицированные муравейники уменьшили риск заражения.

Как отмечает издание, это исследование может вдохновить и людей на изменение подходов к управлению социальными пространствами с учетом повышенной угрозы эпидемий.

