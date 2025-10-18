Ученые сделали потрясающее открытие о муравьях
Оно касается их муравейников.
Жизнь муравьев исследовали специалисты Бристольского университета, пишет phys.org.
Ученые выяснили, что муравьи вносят целый ряд хитрых архитектурных изменений в свои «жилища». И это действительно имеет смысл — ведь муравейники, построенные муравьями, подвергшимися воздействию болезней, имели гораздо более широкие входы и были больше разделены, с меньшим количеством прямых связей между камерами.
«Это первый случай, когда было показано, что животное, которое не является человеком, изменяет структуру своей среды, чтобы уменьшить передачу болезни», — заявил один из авторов исследования Люк Леки.
Ученые отмечают, что у муравьев есть ряд поведенческих реакций на болезни, которые помогают формировать социальный иммунитет. В дикой природе муравьи роют сложные трехмерные гнезда с туннелями и камерами для выполнения различных функций. Однако в случае воздействия болезни поведение меняется.
Исследователи изучили две группы из 180 рабочих муравьев, которых поместили в два контейнера, заполненные грунтом. Те начали копать свои гнезда. Через 24 часа к каждому гнезду добавили еще 20 муравьев, причем одну группу подвергли воздействию спор грибка. Затем муравьев оставили копать еще на шесть дней, и периодически проводили микро-КТ-сканирование.
После того, как исследователи создали 3D-модели гнезд, они провели симуляции распространения болезни. Эксперименты показали, что модифицированные муравейники уменьшили риск заражения.
Как отмечает издание, это исследование может вдохновить и людей на изменение подходов к управлению социальными пространствами с учетом повышенной угрозы эпидемий.