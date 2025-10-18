Сотни россиян в Латвии ждет серьезная проверка 1 18.10.2025, 16:09

В соответствии с новыми требованиями Закона об иммиграции.

В сентябре власти Латвии уведомили 841 российского гражданина о необходимости покинуть страну, поскольку они не подали документы на продление вида на жительство в соответствии с новыми требованиями Закона об иммиграции.

Как сообщили The Insider в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии (OCMA), 341 человек из числа уведомленных уже подал заявление на получение ВНЖ.

Оставшимся 500 россиянам все еще грозит выдворение: власти будут проверять их в течение нескольких месяцев. После проверки информацию передадут в пограничную службу. Если выяснится, что они не покинули страну самостоятельно, им будет назначена конкретная дата выезда.

Поправки

После начала полномасштабного вторжения России в Украину власти Латвии ужесточили миграционное законодательство, объяснив это мерами национальной безопасности. 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к Закону об иммиграции. Теперь тем, кто ранее отказался от латвийского гражданства в пользу российского, нужно подтвердить доход, сдать экзамен по латышскому языку на уровень А2 и пройти полную проверку безопасности. От сдачи экзамена освобождаются дети, пожилые люди от 75 лет или люди с проблемами со здоровьем.

Как рассказал юрист из Латвии Алексей Елисеев, некоторым людям власти страны шли навстречу.

«Среди моих клиенток была одна бабушка, которой месяц не хватало до 75 лет. Ей просто продлили срок рассмотрения: никто не стал уходить в формальности и пользоваться тем, что нужный возраст еще не наступил».

Елисеев отмечает, что не сталкивался в своей практике с ситуацией, когда у российского гражданина нет никакой возможности продлить ВНЖ.

