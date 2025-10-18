«К Путину нужно применить «силу кнута» 18.10.2025, 16:32

Об этом заявил президент Финляндии.

Только президент США Дональд Трамп способен заставить российского диктатора Владимира Путина начать серьезные переговоры о мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для ВВС.

- Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп, - отметил Стубб.

По его мнению, Трамп предложил Путину «пряник» в августе на саммите на Аляске, но понимания не нашел. После этого в Вашингтоне стали больше склоняться в сторону «кнута».

Президент Финляндии считает, что несмотря на все трудности, с начала второго президентского срока Трампа мирные переговоры по Украине продвинулись дальше, чем за предыдущие три года.

Стоит напомнить, что Стубб известен тесными личными связями с Дональдом Трампом. В августе он стал единственным руководителем небольшого европейского государства, который принял участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и группы европейских лидеров с Трампом в Белом доме.

Более того, Зеленский накануне встречи с Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он отметил, что координирует позиции с президентом Финляндии.

Напомним, что 17 октября Зеленский встретился в Белом доме с главой США Дональдом Трампом.

