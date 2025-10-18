В Германии нашли сырьевой клад, который принесет стране миллиарды европейских 3 18.10.2025, 16:40

Это переломный момент для автомобильной промышленности.

У Германии теперь появился шанс стать независимым игроком в международной борьбе за сырьевые ресурсы — и менее зависимой от импорта.

Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк (земля Саксония-Анхальт) огромное месторождение лития. Для будущего немецкой автомобильной промышленности это может стать настоящим переломным моментом, пишет Bild.

Литий — это ключевой компонент перезаряжаемых аккумуляторов, которые используются, например, в электромобилях, смартфонах и планшетах.

Добыча лития может принести немецкой экономике миллиарды евро. По данным компании, в Альтмарке содержится 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития. Это было бы «одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире».

Ресурс не будет добываться традиционным горнодобывающим способом. Вместо этого термальная вода будет подниматься с глубины на поверхность, и из неё при помощи фильтра будет извлекаться литий. Затем вода будет возвращаться обратно под землю.

Согласно прогнозу компании, в период с 2025 по 2042 год проект при полном развитии может обеспечить валовую добавленную стоимость в размере 6,4 миллиарда евро по всей Германии. Кроме того, может быть создано до 1500 рабочих мест.

Однако проект находится пока на очень ранней стадии. Если всё пойдёт по плану, фаза промышленной добычи должна начаться в 2033 году.

