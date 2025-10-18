Пять ярких фильмов для субботнего просмотра 18.10.2025, 16:47

Все они сняты по романам Стивена Кинга.

Ни для кого не секрет, что Стивен Кинг мастер превращать обычную жизнь в истории, от которых стынет кровь. Его книги стали основой для десятков фильмов, где ужасы переплетаются с глубокими человеческими чувствами, моральными выборами и философскими подтекстами.

«Кино 24» предлагает пять фильмов, которые являются не просто экранизациями, а кинематографическими вселенными, что навсегда изменили жанр хоррора и драматического кино.

«Оно», 2017

В маленьком городке Дерри дети исчезают один за другим. Группа подростков объединяется, чтобы противостоять древнему злу – клоуну Пеннивайзу, который питается их страхами.

В фильме не только много жутких сцен, но и немало символизма – это история о детских травмах, дружбе и силе преодоления собственных демонов.

«Кладбище домашних животных», 2019

Семья переезжает в тихий городок, рядом с которым расположено старое кладбище. Когда умирает любимый кот, отец решает воспользоваться местной легендой о месте, что может «возвращать» умерших. Но смерть не терпит вмешательств – и за каждое воскрешение приходится платить страшную цену.

«Сияние», 1980

Главный герой устраивается в один из отелей на должность смотрителя. По определенным причинам зимой это место не пользуется спросом, поэтому открывает свои двери для клиентов только летом. Этой возможностью решил воспользоваться писатель Джек Торренс, который прихватил с собой семью.

Но как закрываются двери отеля за последним гостем, семья оказывается в мистической ловушке, а зловещие силы постепенно сводят мужчину с ума.

«Зеленая миля», 1999

В тюрьме смертников появляется новый заключенный – Джон Коффи, гигант с детской наивностью и удивительным даром исцеления. Его история становится испытанием для всех, кто верит в справедливость и чудеса.

«Мгла», 2007

После страшной бури маленький городок оказывается в загадочном тумане, где скрываются потусторонние существа. Группа людей закрывается в супермаркете, а борьба за выживание быстро превращается в моральный хаос.

Что важно, финал фильма – один из самых шокирующих в истории кинематографа.

