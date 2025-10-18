закрыть
18 октября 2025, суббота, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Денег на выплату заработной платы нет»

2
  • 18.10.2025, 17:00
  • 1,610
«Денег на выплату заработной платы нет»

Белорус показал плачевное состояние вырубки в Хойникском лесхозе.

Житель Гомельской области снял видео о том, как в Хойникском лесхозе гниют огромные штабеля срубленной древесины. Автор показал масштабы бесхозяйственности и пожаловался на задержки зарплат в лесхозе, заметил «Флагшток».

Мужчина показал на видео многочисленные срубленные стволы деревьев, сложенные в большие штабеля. Бревна покрыты мхом и грибами, многие начали гнить. Штабеля разбросаны и в глубине леса, и на большой вырубленной поляне.

@user3901414176162

♬ оригинальный звук - user3901414176162

«Гомельская область, Хойникский район, Хойникский лесхоз. Вот как лежит деловая древесина. Проходит акция «Дай лесу новае жыццё», а потом вот так с этим лесом обращаются и как его гноят. Видите все — сколько его лежит, в каком количестве и в каком состоянии», — говорит автор видео.

По его словам, при этом в лесхозе задерживают зарплату работникам. «Заработная плата у лесхоза задерживается. По каким причинам — не знаю. Денег пока в лесхозе нет на выплату заработной платы», — говорит автор ролика.

В комментариях под видео пользователи возмущались увиденным. Некоторые писали, что подобная картина характерна для многих лесхозов страны, другие сетовали на бесхозяйственность и коррупцию в отрасли.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко