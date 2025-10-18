«Денег на выплату заработной платы нет» 2 18.10.2025, 17:00

Белорус показал плачевное состояние вырубки в Хойникском лесхозе.

Житель Гомельской области снял видео о том, как в Хойникском лесхозе гниют огромные штабеля срубленной древесины. Автор показал масштабы бесхозяйственности и пожаловался на задержки зарплат в лесхозе, заметил «Флагшток».

Мужчина показал на видео многочисленные срубленные стволы деревьев, сложенные в большие штабеля. Бревна покрыты мхом и грибами, многие начали гнить. Штабеля разбросаны и в глубине леса, и на большой вырубленной поляне.

«Гомельская область, Хойникский район, Хойникский лесхоз. Вот как лежит деловая древесина. Проходит акция «Дай лесу новае жыццё», а потом вот так с этим лесом обращаются и как его гноят. Видите все — сколько его лежит, в каком количестве и в каком состоянии», — говорит автор видео.

По его словам, при этом в лесхозе задерживают зарплату работникам. «Заработная плата у лесхоза задерживается. По каким причинам — не знаю. Денег пока в лесхозе нет на выплату заработной платы», — говорит автор ролика.

В комментариях под видео пользователи возмущались увиденным. Некоторые писали, что подобная картина характерна для многих лесхозов страны, другие сетовали на бесхозяйственность и коррупцию в отрасли.

