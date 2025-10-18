закрыть
18 октября 2025, суббота, 17:50
В Беларуси вводят важное валютное ограничение

  • 18.10.2025, 17:21
  • 1,350
В Беларуси вводят важное валютное ограничение

У банков также появились новшества по долларам и евро.

В Беларуси вводят ограничение — запретили займы между физлицами в иностранной валюте. Исключение — близкие родственники. Новшество должно заработать во второй половине апреля 2026 года. Тем временем банки также анонсировали валютные изменения, пишет «Зеркало».

«Технобанк» с 10 октября изменил размер комиссии за обмен изношенных и поврежденных банкнот. Теперь она составляет 5% от суммы, минимум — 10 рублей. Речь о долларах, евро и российских рублях.

«Для клиентов структурных подразделений «Технобанк» вне Минска при оказании данной услуги может быть утвержден иной размер тарифа», — уточняет финучреждение.

«Банк РРБ» с 1 декабря этого года внесет изменения по комиссии за некоторые услуги. Так, сбор за зачисление денег на текущий счет физлица в беларусских рублях и иностранной валюте будет составлять 0,5% от суммы. Но есть максимум — 500 рублей.

При этом комиссия не будет распространяться на некоторые операции. К примеру, среди них — зачисление денег между клиентами этого банка. А еще — по тем средствам, которые поступили через систему мгновенных платежей или ЕРИП.

«Паритетбанк» с 17 октября изменил комиссию за замену изношенных, поврежденных, но сохранивших признаки платежности банкнот долларов и евро. Теперь сбор составляет 5% от суммы (минимум — 5 рублей).

