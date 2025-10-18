В Беларуси потеплеет до +18°С 18.10.2025, 17:37

После ненастных выходных.

Синоптики предупредили белорусов о ненастных выходных с заметным похолоданием, сильными дождями, местами - с мокрым снегом и заморозками до -5°С. Однако нынешнее похолодание, по их расчётам, не будет затяжным - уже скоро может резко потеплеть, кое-где - до +18°С.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала о погоде «Метеовайб», ненастную погоду в Беларусь несёт молодой циклон. Его центр окажется над Беларусью как раз в эти выходные.

«Под влиянием его фронтов, на большей части территории пройдут дожди, местами, преимущественно по северо-западной половине сильные. В отдельных районах, особенно вблизи точки окклюзии циклона, возможны локальные грозы. К вечеру по северо-западу местами не исключен дождь с мокрым снегом. Ветер переменный умеренный, по западу порывистый2, - озвучили специалисты неутешительный оперативный прогноз на субботу, 18 октября.

В воскресенье, 19 октября , когда циклон начнёт уходить в сторону Брянской области России, на территорию Беларуси хлынет арктическая воздушная масса и резко похолодает, в том числе, из-за усиления порывистого северного ветра. Дождливая погода сохранится преимущественно по восточной половине страны.

По прогнозу Белгидромета, в понедельник, 20 октября , дожди хоть и прекратятся (кратковременные дожди и мокрый снег в ночные часты спрогнозировали только для юго-востока), будет по-прежнему заметно прохладно - не более +3..+9°С в дневные часы. А ночью синоптики не исключили заморозки, причём в отдельных районах Гродненской и Минской, а также в Витебской области температура воздуха ночью может опустить до -5°С, тогда как на Гомельщине заморозков не ожидается вовсе (до +6°С ночью).

Впрочем, согласно расчётам авторов канала «Метеовайб», это похолодание будет непродолжительным.

«Уже с середины следующей недели в передней части атлантических циклонов к нам устремится более тёплая воздушная масса с юго-запада Европы», - заявили специалисты.

Исходя из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ECMWF, уже к следующему четвергу, 23 октября , по юго-западу страны, в отдельных районах Брестской области температура может повыситься до сентябрьских +18°С .

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com