Туск назвал «один понятный вывод» после встречи Зеленского и Трампа

  • 18.10.2025, 17:49
  • 1,370
Туск назвал «один понятный вывод» после встречи Зеленского и Трампа

Премьер-министр Польши сделал заявление в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о важности солидарности Европы с Украиной против агрессии РФ. К такому выводу он пришел после вчерашней встречи лидеров США и Украины.

- После вчерашних переговоров президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало абсолютно ясно: солидарность Европы с Украиной против российской агрессии сегодня важна как никогда, - написал Туск в соцсети Х.

