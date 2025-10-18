Туск назвал «один понятный вывод» после встречи Зеленского и Трампа

Туск назвал «один понятный вывод» после встречи Зеленского и Трампа1
- 18.10.2025, 17:49
Премьер-министр Польши сделал заявление в соцсети Х.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о важности солидарности Европы с Украиной против агрессии РФ. К такому выводу он пришел после вчерашней встречи лидеров США и Украины.
- После вчерашних переговоров президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало абсолютно ясно: солидарность Европы с Украиной против российской агрессии сегодня важна как никогда, - написал Туск в соцсети Х.