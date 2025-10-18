Цены на нефть Urals идут на дно и тянут за собой Лукашенко 18.10.2025, 18:00

Цены на российскую нефть сорта Urals упали до минимального с весны этого года уровня.

Проект российского бюджета, который многие считают пессимистичным, может оказаться чересчур оптимистичным. А сдержанный прогноз лукашистов на будущий год – слишком амбициозным, пишет planbmedia.io.

По данным агентства Reuters, в середине этой недели котировки российский нефти опускались ниже ценового потолка, установленного Евросоюзом в 47,6 доллара за баррель. Причина – снижение мировых цен после соглашения между Израилем и ХАМАС. И поскольку при этом нефтедобывающие страны продолжают наращивать добычу, шансов, что нефть будет снова дорожать, не очень много.

При этом изначально российский бюджет планировался из расчета стоимости Urals 70 долларов за баррель. Потом оценку понизили до 58. На следующий год российский Минфин прогнозировал повышение цены до 59 долларов. Исходя из этой пессимистичной оценки он спрогнозировал нефтегазовые доходы на 20 процентов ниже, чем в этом году, и бюджетный дефицит в 3,8 триллиона российских рублей.

Однако, если цены на нефть не одумаются, то нынешний пессимизм окажется оптимизмом. По крайней мере, в этом году состояние российского бюджета и российской экономики уже оказалось хуже пессимистичных прогнозов.

А поскольку 67 процентов белорусского экспорта идет в Россию, страдать из-за этого приходится и нам.

Так что на следующий год лукашистам пришлось сильно умерить свои амбиции.

«Надо серьезно попотеть, чтобы выполнить эти задачи, даже если они кажутся не такими большими», — сказал глава Нацбанка Роман Головченко.

Правда, белорусские власти загнали себя в такую степень зависимости от России, что от них теперь мало что зависит. И сколько бы Головченко ни потел на своем рабочем месте, спрос на российском рынке от этого не вырастет.

