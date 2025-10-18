В Сеть попал интересный тест на математическое мышление

В Сеть попал интересный тест на математическое мышление4
Испытайте себя.
Перед вами простая на вид задачка, которая у взрослых почему-то вызывает ступор. Она короткая, без лишних условий и с единственным правильным ответом.
Третьеклассники решают её на интуиции и не сомневаются ни секунды. Взрослым же мешают привычки, шаблоны и излишняя серьёзность, пишет «Вокруг света».
Здесь проверяется не багаж знаний, а свежесть взгляда. Ошибка возникает там, где мы усложняем очевидное. Попробуйте просто принять вызов и проверить, насколько гибко думает ваш мозг сегодня. Никаких подсказок, никаких формул — только вы и короткая загадка.
