В Сеть попал интересный тест на математическое мышление 4 18.10.2025, 18:10

3,098

Испытайте себя.

Перед вами простая на вид задачка, которая у взрослых почему-то вызывает ступор. Она короткая, без лишних условий и с единственным правильным ответом.

Третьеклассники решают её на интуиции и не сомневаются ни секунды. Взрослым же мешают привычки, шаблоны и излишняя серьёзность, пишет «Вокруг света».

Здесь проверяется не багаж знаний, а свежесть взгляда. Ошибка возникает там, где мы усложняем очевидное. Попробуйте просто принять вызов и проверить, насколько гибко думает ваш мозг сегодня. Никаких подсказок, никаких формул — только вы и короткая загадка.

Сколько времени вам понадобилось на решение? Напишите свой ответ в комментариях.

