Стало известно, когда Армения подаст заявку на вступление в ЕС

  • 18.10.2025, 18:19
Стало известно, когда Армения подаст заявку на вступление в ЕС

Власти страны уже начали работу с Европейским Союзом.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что сроки подачи официальной заявки на вступление в ЕС зависят от многих факторов.

Как сообщает «Европейская правда», об этом армянский министр сказал в интервью DW.

Мирзоян отметил, что в Армении есть закон, который обязывает правительство «стремиться к вступлению в Европейский Союз».

«Когда мы подадим заявку, я не могу сказать точно: может быть в следующем месяце, а может быть в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но как я уже сказал, это наша официальная политика», – подчеркнул он.

По словам главы МИД Армении, власти страны уже начали работу с Европейским Союзом, значительно углубив двусторонние отношения.

«У нас есть Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армении и ЕС. И мы уже начали процесс упрощения визового режима. Мне кажется, этот процесс идет вполне успешно. Мы также ведем переговоры по нескольким новым документам и завершили работу над новой программой партнерства», – добавил он.

Отвечая на вопрос о том, как скоро может произойти упрощение визового режима с ЕС в случае достижения такой договоренности с блоком, глава МИД Армении ответил: «Трудно прогнозировать. Но можно сказать, два года. От года до двух лет – вполне реалистичный срок».

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.

