18 октября 2025, суббота, 19:35
Ученые изобрели батарею, способную заменить бензиновые двигатели

1
  • 18.10.2025, 19:11
  • 1,140
Ученые изобрели батарею, способную заменить бензиновые двигатели

Как это возможно?

Сегодня электромобили имеют запас хода около 500 км, а модели с бензиновыми двигателями могут проехать 600-800 км с полным баком. Подробности сообщает медиа China Academy (перевод - «Фокус»).

Китайские ученые разработали «специальный клей», который автоматически перемещается к границе раздела электрода и электролита во время работы аккумулятора. Он активно притягивает ионы лития к зазорам или порам и заполняет их.

Кроме того, исследователи создали полимерную упаковку для электролита, сделав аккумулятор эластичным и упругим, как пластиковая пленка. Он выдерживает более 20 000 циклов изгиба или скручивания без повреждений, что делает его устойчивым к повседневной деформации.

В то же время они встроили в эту «упаковку» крошечные «химические модули», некоторые из них ускоряют движение ионов лития, а другие захватывают дополнительные ионы. В итоге емкость хранения энергии увеличилась на 86%.

Твердый электролит позволяет ионам лития перемещаться между электродами, передавая энергию. Твердые электролиты на основе сульфидов очень твердые и хрупкие, тогда как литий-металлические электроды мягкие, что снижает эффективность зарядки и разрядки.

С помощью новой технологии электрод и электролит образовывают идеально прочное соединение, преодолевая главную проблему твердотельных батарей. Благодаря «клею» твердотельные батареи могут работать гораздо эффективнее.

На практике новый аккумулятор позволит водителям добраться из Шэньчжэня в Чаншу, из Парижа в Милан или из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и обратно без остановок на подзарядку. Реализация этого прорыва полностью устранит «страх перед запасом хода» для электромобилей и подготовит почву для окончательного завершения эпохи бензина, считают авторы.

