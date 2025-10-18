закрыть
18 октября 2025, суббота
В одной из школ Жодино выпал из окна ребенок

1
  • 18.10.2025, 19:27
В одной из школ Жодино выпал из окна ребенок

Он находится в реанимации.

Если верить городским чатам, мальчик находится в реанимации местной больницы.

«Два дня назад в городе Жодино произошла страшная трагедия: из окна третьего этажа школы выпал пятиклассник, — написала «Онлайнеру» Ирина (имя изменено). — Город полнится слухами, но официальной информации до сих пор нет. Родители в шоке от того, что происходит. Мы сейчас даже не знаем, выжил ли мальчик. Якобы он упал вниз головой, и повреждения были очень тяжелые».

Жодино — город с населением более 60 тысяч человек. Здесь работают около десятка общеобразовательных учреждений. Журналисты позвонили в школу, номер которой указан в местных пабликах, и спросили, как чувствует себя мальчик, который выпал из окна.

«Нет, мы по этому инциденту никаких комментариев не даем, звоните в отдел по образованию», — ответила заместитель директора школы по воспитательной работе.

В местных пабликах, где сейчас обсуждается этот случай, встречается несколько версий того, что произошло. По одной из них, ученик случайно выпал из окна, по другой — якобы сам прыгнул из-за полученной оценки.

Под сообщениями об инциденте люди оставляют семье мальчика слова поддержки и выражают готовность оказать любую помощь. В одном из чатов кто-то из родителей написал слова поддержки всем, кто переживает и у кого есть дети, пожелав «чаще быть на стороне детей».

«Сегодня администрация нашей школы попросила собрать деньги на замки для окон», — сообщила читательница Ирина (ее ребенок учится в другой жодинской школе).

