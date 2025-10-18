«Трамп дал Путину последний шанс» 18.10.2025, 19:31

Встреча в Венгрии может стать началом конца.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко высказался о том, что встреча главы США Дональда Трампа и Путина в Венгрии может стать началом конца не только продолжающейся войны в Украине:

«Трамп дал Путину последний шанс остановиться.

После переговоров с Владимиро Зеленским он четко очертил рамку: Россия должна остановиться на линии столкновении и согласиться на переговоры. Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет, Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике.

Параллельно Индия уже сокращает закупки российской нефти, а Европа не отступает – поддержка Украины стала стратегической необходимостью.

Кремль пугает вовлечением в армию резервистов, но даже это не изменит ход войны.

«Вундервафли» в РФ не существует. Китай не спасет Москву от последствий санкций.

Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность, это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи».

