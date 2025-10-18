Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал «да», а Путин уже боится

Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал «да», а Путин уже боится1
- 18.10.2025, 20:02
Отношения между президентом США украинским лидером значительно улучшились.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп пока не дал согласие на передачу ракет Tomahawk Украине. В то же время, глава Кремля Путин боится этого решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства для NBC News.
«Хорошо, что президент Трампа не сказал «нет», но он не сказал и «да», - сообщил президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что оснащение украинских военных ракетами Tomahawk вызывает у Путина серьезную обеспокоенность.
- Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим, - добавил глава украинского государства.