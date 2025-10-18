закрыть
18 октября 2025, суббота
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал «да», а Путин уже боится

  • 18.10.2025, 20:02
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал «да», а Путин уже боится

Отношения между президентом США украинским лидером значительно улучшились.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп пока не дал согласие на передачу ракет Tomahawk Украине. В то же время, глава Кремля Путин боится этого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы украинского государства для NBC News.

«Хорошо, что президент Трампа не сказал «нет», но он не сказал и «да», - сообщил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что оснащение украинских военных ракетами Tomahawk вызывает у Путина серьезную обеспокоенность.

- Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты поставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их применим, - добавил глава украинского государства.

