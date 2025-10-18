закрыть
18 октября 2025, суббота, 21:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

OSINT: В списке российских потерь появились раритетные танки, созданные при Сталине

2
  • 18.10.2025, 20:38
  • 1,614
OSINT: В списке российских потерь появились раритетные танки, созданные при Сталине

Самые старые версии этих машин выпускались еще в 1940-х годах.

В статистике российских потерь на фронте снова появились раритетные танки Т-54/55, массово выпускавшиеся с 1948 по 1979 год. Это может указывать на желание россиян приберечь свои новые машины, жертвуя взамен более старыми. Об этом в соцсети Х сообщает аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер, пишет «Униан».

По его подсчетам, в течение трех последних месяцев, россияне в целом потеряли 88 танков, из которых 22 были неустановленного типа. Из оставшихся 66 танков 4 были именно типа Т-54/55. И хотя на общем фоне это небольшое количество, это все же заметный рост, поскольку в целом с начала войны россияне потеряли лишь 15 таких машин.

Верекер отвергает предположение, что эти танки могли использовать в качестве артиллерии для стрельбы с закрытых позиций. Во-первых, у них слишком маленький угол подъема пушки, что ограничивает их дальность стрельбы. Во-вторых, эти танки имеют пушку относительно «слабого» калибра 100 мм, что делает ее не очень удачной в роли артиллерии. В-третьих, эти танки слишком старые, поэтому точность стрельбы на значительные расстояния будет ужасной.

Аналитик отметил, что в последнее время в России танки Т-54/55 использовали для обучения новых танкистов в танковых школах, что позволяло высвободить новые танки для нужд фронта. Однако теперь подход изменили на противоположный, предполагает Верекер.

- Возможно, мы сейчас наблюдаем увеличение потерь Т-54/55 на фронте, поскольку Россия их заменила - разместила современные танки в школах для их сохранения, а старые отправила на поле боя, где их потеря имеет меньшее значение, - предполагает аналитик.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко