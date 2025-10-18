Недалеко от Минска продают базу отдыха за $3,2 миллиона 18.10.2025, 20:56

Почему так дорого?

На берегу озера Каргавщина в 70 км от Минска продается загородный комплекс «Хлеб&Soul» за $3,2 млн. Базу отдыха под Плещанами построили в 2022 году. Что получит покупатель за эти деньги, рассказывает Realt.

Сам комплекс занимает площадь 5,6 гектара. На территории базы расположены 17 домиков с отдельными входами и террасами, а также большой дом с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной. Еще на территории находится ресторан с открытой террасой. Большой зал ресторана вмещает в себя 50 человек, малый зал — до 20 человек. Есть и большой шатер, который вмещает до 200 гостей.

База предлагает множество развлечений: банный комплекс с купелью, открытый бассейн с подогревом и куполом, пруд для экорыбалки, зоны для барбекю, детскую и спортивную площадки. Также имеется Chill-комната с бильярдом и кинотеатром.

Покупатель получит не только сам комплекс, но и сайт с возможностью онлайн-бронирования, базу клиентов и аккаунты в соцсетях. База работает круглогодично, и в объявлении отмечается, что это — «функционирующий прибыльный бизнес с полностью налаженными процессами со сроком окупаемости 5 лет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com