Недалеко от Минска продают базу отдыха за $3,2 миллиона

  • 18.10.2025, 20:56
Почему так дорого?

На берегу озера Каргавщина в 70 км от Минска продается загородный комплекс «Хлеб&Soul» за $3,2 млн. Базу отдыха под Плещанами построили в 2022 году. Что получит покупатель за эти деньги, рассказывает Realt.

Сам комплекс занимает площадь 5,6 гектара. На территории базы расположены 17 домиков с отдельными входами и террасами, а также большой дом с тремя спальнями и просторной кухней-гостиной. Еще на территории находится ресторан с открытой террасой. Большой зал ресторана вмещает в себя 50 человек, малый зал — до 20 человек. Есть и большой шатер, который вмещает до 200 гостей.

База предлагает множество развлечений: банный комплекс с купелью, открытый бассейн с подогревом и куполом, пруд для экорыбалки, зоны для барбекю, детскую и спортивную площадки. Также имеется Chill-комната с бильярдом и кинотеатром.

Покупатель получит не только сам комплекс, но и сайт с возможностью онлайн-бронирования, базу клиентов и аккаунты в соцсетях. База работает круглогодично, и в объявлении отмечается, что это — «функционирующий прибыльный бизнес с полностью налаженными процессами со сроком окупаемости 5 лет».

