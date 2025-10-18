закрыть
18 октября 2025, суббота
Президент Бундесбанка призвал ЕС быть решительней с Китаем

  • 18.10.2025, 21:06
Президент Бундесбанка призвал ЕС быть решительней с Китаем

Евросоюз - экономически сильное пространство и должен правильно разыграть свои карты.

Президент Немецкого федерального банка (Бундесбанка) Йоахим Нагель (Joachim Nagel) призвал Европу к более решительным действиям в торговле с Китаем для защиты собственных интересов. Китай в большей степени зависит от Европы, чем наоборот, заявил он в Вашингтоне в субботу, 18 октября, пишет «Немецкая волна».

Как подчеркнул Нагель, Евросоюз - сильное с экономической точки зрения пространство с населением около 450 миллионов человек, поэтому должен «играть своими картами» более напористо. При этом, отметил Нагель, Европе следует избегать торговой войны с Китаем и сохранять диалог, но одновременно защищать собственные рынки.

«Европа должна разыграть карты таким образом, чтобы мы были более уверены в себе, потому что важнейшим рынком для европейцев является сама Европа», - сказал Нагель.

Китай ищет новые рынки из-за пошлин США

Как отмечает агентство Reuters, пошлины США вынуждают Китай перенаправлять свои товары на другие рынки, где они предлагаются по ценам, с которыми местные компании не могут конкурировать. В самом Китае европейским фирмам также трудно соревноваться с местными брендами.

В октябре президент США Дональд Трамп в ответ на ужесточение китайского контроля за экспортом редкоземельных металлов объявил о введении дополнительных пошлин против КНР в размере 100 процентов. Он также заявил о намерении ограничить экспорт «критического программного обеспечения» в Китай.

Министерство коммерции Китая объявило о введении более строгого контроля за экспортом технологий, связанных с добычей и переработкой редкоземельных металлов. Теперь компании обязаны получать разрешение на экспорт оборудования и технологий, используемых при их производстве. Для иностранных фирм предусмотрены дополнительные ограничения. В Пекине объяснили данное решение необходимостью защиты национальной безопасности, поскольку редкоземельные элементы применяются и в военных целях.

