18 октября 2025, суббота, 22:43
El Pais: В ЕС считают оскорблением саммит Трампа и Путина в Будапеште

6
  • 18.10.2025, 21:36
  • 2,770
Хозяина Кремля заставят лететь более длинным маршрутном.

В Европейском Союзе считают оскорблением факт, что встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Путина для обсуждения мира в Украине пройдет в столице Венгрии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Издание пишет, что предстоящая встреча Трампа и Путина в Будапеште ставит ЕС и НАТО в неловкое положение, так как главы стран будут обсуждать украинский вопрос в стране ЕС, но без участия Евросоюза.

Также El Pais отмечает, что если европейские лидеры не хотят разозлить Трампа, тогда ряду стран придется выдать российскому диктатору специальные разрешения в своем воздушном пространстве, либо заставить его лететь его более длинным маршрутном.

В частности, самолету Путина запрещено пролетать над территорией США. Однако в августе ему дали специальное разрешение, чтобы принять участие в саммите на Аляске.

Один из европейских дипломатов сказал, что выбор Будапешта может сыграть как на руку премьер-министру Венгрии Виктору Орбана, так и усугубить разногласия внутри ЕС.

- Место было выбрано тщательно. Оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС по поводу Кремля. И это также может оказать огромную услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в стране, - считает дипломат.

В Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезна, если она поможет добиться прогресса в прекращении войны. Однако в частном порядке несколько источников заявили о «политическом кошмаре».

