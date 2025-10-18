«Они не смогут защитить все уязвимые точки» 18.10.2025, 21:53

Об эффективности дальнобойных ударов по РФ высказался украинский военный.

На сегодняшний момент наиболее эффективным инструментом для обескровливания военной машины Кремля остаются дальние удары Украины по нефтеперерабатывающей промышленности России.

Такое мнение высказал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения «Тайфун» Национальной гвардии Украины Павел Гвозденко.

- Работа дронами, начиная от обычных FPV-дронов, и тем более, если говорить о дипстрайк-операциях, очень ощутима. Мы имели очень большие преимущества, я считаю, сейчас они меньше. Тем не менее, пока они есть, ведь развитие технологий вносит большой вклад в эту работу. Даже при отсутствии своих дальнобойных ракет мы видим, что ситуация в плане таких ударов улучшается. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам дают свои результаты, — считает Гвозденко.

По мнению замкомандира «Тайфуна», несмотря на то, что на самом фронте эффект от подобных ударов в значительной мере не ощущается, его хорошо ощущают тылы противника. В частности, речь о серьезном дефиците топлива в России.

«На фронте мы пока не ощущаем результатов этих ударов, но видим на примере того же оккупированного Крыма и некоторых регионов России дефицит бензина и дизтоплива. Мы смотрим видео, где показывают большие очереди к заправкам. Я думаю, это как раз тот показатель, который нам должен говорить, что мы на правильном пути», — уверен военный.

В начале полномасштабного вторжения РФ Украина не имела возможности наносить удары в глубокий тыл врага. Теперь, благодаря, в том числе, и частным компаниям, такая возможность появилась. По мнению Гвозденко, практику ударов при помощи беспилотников нужно продолжать. Необходимо развивать технологии и увеличивать количество дронов. В этом могут помочь западные союзники.

«Для реализации таких задач нужно очень-очень немало денег, но я думаю, что партнеры видят наши успехи и будут обязательно помогать в производстве максимального количества таких беспилотников. Эти удары надо масштабировать, делать по возможности больше налетов для того, чтобы получить максимальный эффект. Тогда Россия будет вынуждена садиться за стол переговоров», — считает он.

РФ не сможет полностью защитить все свои уязвимые точки при помощи РЭБов и ПВО, говорит Павел Гвозденко. Уж слишком их много. И этим фактором нужно пользоваться.

«Мы понимаем, что территория Российской Федерации огромна, соответственно, системой ПВО полностью прикрыть все объекты практически нереально. Конечно же, они работают над тем, чтобы хотя бы на определенных ключевых объектах поставить системы защиты: те же РЭБы, те же системы ПВО, которые будут их прикрывать. Но, несмотря на это, мы видим, что украинские удары остаются эффективными», — говорит Гвозденко.

При этом, по его словам, врага не стоит недооценивать. Россияне учатся, а это значит, что и украинскому ВПК нельзя стоять на месте.

«Россияне учатся, тут не надо недооценивать врага. Они учатся постоянно и имеют неплохой прогресс. Для нас это определенный сигнал, что тоже не нужно останавливаться. Думаю, что огромное количество украинских инженеров работает, чтобы те технические решения, которые сегодня тестируются на полигонах, завтра уже были на поле боя. Поэтому я уверен, что новые результаты будут постоянно», — резюмировал эксперт.

