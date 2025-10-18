Буданов: Украина должна создать гранд-стратегию
- 18.10.2025, 22:21
Он подчеркнул, что в ближайшие годы «безоблачно не будет».
Основным компонентом безопасности Украины в будущем должны стать переход от ресурсно-сырьевой модели к экономике с высокой добавленной стоимостью.
Об этом заявил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.
Буданов считает, что основой безопасности Украины в будущем должны стать отказ от ресурсно-сырьевой модели в пользу экономики с высокой добавленной стоимостью, развитие современного высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса и формирование четкой гранд-стратегии государства
«Гранд-стратегия Украины необходима, чтобы мы наконец определили свое место и роль в новом мире и уверенно двигались к этой цели», - подчеркнул руководитель ГУР.
Буданов также подчеркнул, что украинское общество должно осознать: в ближайшие годы «безоблачно не будет».
«Это не означает, что мы будем воевать постоянно, но должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент», - отметил он.