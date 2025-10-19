Политолог раскрыл, что Путин хочет «продать» Трампу
- 19.10.2025, 2:50
Активно будет навязывать одну идею.
Трамп в ближайшее время готовится встретиться с Путиным в Венгрии. Россия перед этой встречей уменьшать обстрелы Украины не будет, как и свои штурмовые действия на фронте.
Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал глава украинского центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко, объяснив, что Путин не боится, что переговоры с Трампом из-за его атак по Украине могут сорваться, потому что точно знает, что этого не произойдет, ведь у США есть интерес к их проведению.
По словам Божко, интерес американской стороны к проведению переговоров с Кремлем – выше, чем интерес российской стороны к разговору с США. Поэтому, по убеждению главы центра политических студий, накануне встречи Трампа и Путина боевые действия останавливаться не будут, как и атаки России.
«Путин – это человек, который хочет, чтобы у него «купили» деэскалацию. Он не использует ее, как инструмент влияния на США. Каким-то образом он будет эту идею дальше проталкивать, просто в более гибридном смысле и пытаться, затягивая переговоры, переложить большую ответственность на Украину, – считает Божко.
Российский диктатор, по его мнению, хочет вернуться к модели, когда Вашингтон будет давить на Киев, а не на Москву, и принимать частично российские правила игры.