В Испании закрывается самое знаменитое кафе 19.10.2025, 6:00

За 137 лет в нем побывали и Пабло Пикассо, и София Лорен, и Эрнест Хемингуэй.

После 137 лет работы в Мадриде закрывается самое знаменитое кафе Испании Gran Café de Gijón, сообщает Bild.

Это старое кафе было гораздо больше, чем просто заведение с чашками, столами и стойкой: это было место искусства, литературы, политики. Тот, кто переступал порог, словно попадал в другой мир. Здесь сидели все: писатели, художники, политики, философы, тореадоры, голливудские звёзды и туристы.

Среди них — Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, София Лорен, Эрнест Хемингуэй и Бёрт Ланкастер.

Кафе открылось в 1888 году как классическое городское заведение — с мраморными столами, зеркалами и красными бархатными шторами. Позже, став прогулочным кафе, особенно после гражданской войны в Испании, оно превратилось в место встреч выдающихся писателей и художников. Исторический интерьер с уютной, бархатно-винтажной атмосферой сохранился до наших дней.

В кафе Gijón смеялись, спорили, плакали. Были даже и трагедии: по данным СМИ, около 40 лет назад один безумец попытался поджечь это легендарное заведение бензином, но его вовремя обезвредили и передали полиции.

Теперь этой эпохе пришёл конец. Майоркинская сеть кафе Cappuccino выкупила заведение и берёт помещение под своё управление. Планируется, что в начале 2026 года двери снова откроются — но уже под новым названием. Помещения будут отремонтированы и модернизированы, хотя новые владельцы обещают сохранить дух и наследие легендарного кафе.

