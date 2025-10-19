закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 8:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евгений Афнагель раскрыл содержание секретного документа

  • 19.10.2025, 8:05
  • 2,046
Евгений Афнагель раскрыл содержание секретного документа

Именно этого по-настоящему боится режим Лукашенко.

Бывший политзаключенный, координатор гражданской компании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в эфире «Еврорадио» рассказал, почему был уверен в начале революции в 2020 году. Сайт Charter97.org приводит стенограмму разговора:

— Вспомните 2017 год, акции против указа о «тунеядцах». Уже тогда было понятно, что протестуют не только те, кто вышел в День Воли или на «Чарнобыльскі Шлях», а совсем другие люди — рабочие заводов, студенты, простые люди, далекие от политики. Потом уже включилась новая сила — блогеры, которые позволили жителям разных городов Беларуси увидеть, что на самом деле проблемы у всех одни и те же. И нас, желающих перемен, много.

Потом было празднование столетия Белорусской Народной Республики, несколько акций в центре Минска, потом была парламентская кампания, которую мы, «Европейская Беларусь», использовали для получения обратной связи от простых людей – не тех, кто выходит на улицы в традиционные даты, а тех, кто ничего не знает об оппозиции, но недоволен властью. Мы увидели, что таких людей много.

В то же время развивались социальные сети, продолжали работать независимые блогеры, и их было немало. В начале 2020 года уже было ясно, что будет взрыв, будет революция. Пусть она не до конца закончена, но это была революция, она продолжается.

— Вы вспоминаете, как вели колонны из Малиновки в центр. Тем не менее, не думаете ли вы, что выбранная тактика мирного сопротивления была стратегией поражения с самого начала?

– Не путайте мирное сопротивление с нерешительностью. Мирное сопротивление — это также и забастовка. Мирное сопротивление также и занятие зданий. Помните, в 2001 году, когда еще существовал «Зубр», мы заняли здание в центре Минска? Тогда на Октябрьской площади было, наверное, около 10 000 человек, совсем немного по сравнению с 2020 годом, но мы захватили здание. Это была акция ненасильственного сопротивления.

В 2020 году, к сожалению, многое не получилось. Забастовка не получилась. У нас на суде в материалах дела был документ, подготовленный Следственным комитетом со ссылкой на Министерство по налогам и сборам. В нем содержались данные об убытках предприятий сразу после дня выборов – 10, 11, 12 августа, когда на многих из них забастовка началась. Нас пытались обвинить в подготовке, поэтому этот документ и оказался в деле. В нем было перечислено более 100 предприятий: МЗКТ, МАЗ, МТЗ, БелАЗ, БМЗ и другие. Там были две колонки цифр: сумма убытков, которые предприятие понесло в эти дни, и сумма, не полученная государственным бюджетом. Я понимаю, что эти цифры могли быть завышены, но это были очень большие цифры. Потом мы прямо в зале суда рассуждали, анализировали и поняли, что если бы забастовка длилась месяц, ситуация в стране была бы иной. Государственная машина не смогла бы выстоять, потому что убытки были бы слишком большими.

Один из важнейших методов ненасильственного сопротивления — забастовка, отказ от сотрудничества с режимом — не был использован. Мы выходили на протест в воскресенье, а потом целую неделю работали на режим – ходили на работу, платили налоги. Многие все равно выходили на митинги во дворах, собирались на площади Независимости, у телевидения. Люди хотели перемен, были готовы чем-то жертвовать ради них. Но, к сожалению, соответствующего призыва не было. Напротив, когда мы еще до дня выборов вели переговоры о забастовке и со штабом Виктора Бабарико, и со штабом Светланы Тихановской, они нас не слушали и говорили: «Нет, не надо. Мы будем действовать законными методами, нам не нужно выходить на улицы, нам не нужны никакие забастовки. Мы дождемся выборов, а потом подадим в суд и так далее». Хотя, когда мы встречались с Сергеем Тихановским до его ареста, он был сторонником решительных ненасильственных действий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко