Евгений Афнагель раскрыл содержание секретного документа

Именно этого по-настоящему боится режим Лукашенко.

Бывший политзаключенный, координатор гражданской компании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель в эфире «Еврорадио» рассказал, почему был уверен в начале революции в 2020 году. Сайт Charter97.org приводит стенограмму разговора:

— Вспомните 2017 год, акции против указа о «тунеядцах». Уже тогда было понятно, что протестуют не только те, кто вышел в День Воли или на «Чарнобыльскі Шлях», а совсем другие люди — рабочие заводов, студенты, простые люди, далекие от политики. Потом уже включилась новая сила — блогеры, которые позволили жителям разных городов Беларуси увидеть, что на самом деле проблемы у всех одни и те же. И нас, желающих перемен, много.

Потом было празднование столетия Белорусской Народной Республики, несколько акций в центре Минска, потом была парламентская кампания, которую мы, «Европейская Беларусь», использовали для получения обратной связи от простых людей – не тех, кто выходит на улицы в традиционные даты, а тех, кто ничего не знает об оппозиции, но недоволен властью. Мы увидели, что таких людей много.

В то же время развивались социальные сети, продолжали работать независимые блогеры, и их было немало. В начале 2020 года уже было ясно, что будет взрыв, будет революция. Пусть она не до конца закончена, но это была революция, она продолжается.

— Вы вспоминаете, как вели колонны из Малиновки в центр. Тем не менее, не думаете ли вы, что выбранная тактика мирного сопротивления была стратегией поражения с самого начала?

– Не путайте мирное сопротивление с нерешительностью. Мирное сопротивление — это также и забастовка. Мирное сопротивление также и занятие зданий. Помните, в 2001 году, когда еще существовал «Зубр», мы заняли здание в центре Минска? Тогда на Октябрьской площади было, наверное, около 10 000 человек, совсем немного по сравнению с 2020 годом, но мы захватили здание. Это была акция ненасильственного сопротивления.

В 2020 году, к сожалению, многое не получилось. Забастовка не получилась. У нас на суде в материалах дела был документ, подготовленный Следственным комитетом со ссылкой на Министерство по налогам и сборам. В нем содержались данные об убытках предприятий сразу после дня выборов – 10, 11, 12 августа, когда на многих из них забастовка началась. Нас пытались обвинить в подготовке, поэтому этот документ и оказался в деле. В нем было перечислено более 100 предприятий: МЗКТ, МАЗ, МТЗ, БелАЗ, БМЗ и другие. Там были две колонки цифр: сумма убытков, которые предприятие понесло в эти дни, и сумма, не полученная государственным бюджетом. Я понимаю, что эти цифры могли быть завышены, но это были очень большие цифры. Потом мы прямо в зале суда рассуждали, анализировали и поняли, что если бы забастовка длилась месяц, ситуация в стране была бы иной. Государственная машина не смогла бы выстоять, потому что убытки были бы слишком большими.

Один из важнейших методов ненасильственного сопротивления — забастовка, отказ от сотрудничества с режимом — не был использован. Мы выходили на протест в воскресенье, а потом целую неделю работали на режим – ходили на работу, платили налоги. Многие все равно выходили на митинги во дворах, собирались на площади Независимости, у телевидения. Люди хотели перемен, были готовы чем-то жертвовать ради них. Но, к сожалению, соответствующего призыва не было. Напротив, когда мы еще до дня выборов вели переговоры о забастовке и со штабом Виктора Бабарико, и со штабом Светланы Тихановской, они нас не слушали и говорили: «Нет, не надо. Мы будем действовать законными методами, нам не нужно выходить на улицы, нам не нужны никакие забастовки. Мы дождемся выборов, а потом подадим в суд и так далее». Хотя, когда мы встречались с Сергеем Тихановским до его ареста, он был сторонником решительных ненасильственных действий.

