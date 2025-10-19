Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня 19.10.2025, 8:14

Что известно.

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Катара в соцсети Х.

«В ходе переговоров обе стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов по укреплению устойчивого мира и стабильности между двумя странами», - говорится в заявлении МИД Катара.

Соглашение подписали министры обороны Афганистана и Пакистана, а также представители Катара и Турции.

Стороны договорились провести следующие встречи в ближайшие дни для сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня.

Пакистан 15 октября уже объявлял о договоренности с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов на фоне возникновения боевых действий на границе.

В ведомстве МИД Пакистана отмечали, что в течение этого периода обе стороны «будут прилагать искренние усилия, чтобы найти положительное решение этого сложного, но решаемого вопроса путем конструктивного диалога».

Время соглашения истекло в 18:00 (16:00 по Минску - ред.) 17 октября.

Бои между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули на границе 15 октября. Они стали самыми жестокими со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Сообщалось о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

