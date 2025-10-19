закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня

  • 19.10.2025, 8:14
Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня

Что известно.

Пакистан и Афганистан договорились о немедленном прекращении огня во время переговоров в Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Катара в соцсети Х.

«В ходе переговоров обе стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов по укреплению устойчивого мира и стабильности между двумя странами», - говорится в заявлении МИД Катара.

Соглашение подписали министры обороны Афганистана и Пакистана, а также представители Катара и Турции.

Стороны договорились провести следующие встречи в ближайшие дни для сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня.

Пакистан 15 октября уже объявлял о договоренности с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов на фоне возникновения боевых действий на границе.

В ведомстве МИД Пакистана отмечали, что в течение этого периода обе стороны «будут прилагать искренние усилия, чтобы найти положительное решение этого сложного, но решаемого вопроса путем конструктивного диалога».

Время соглашения истекло в 18:00 (16:00 по Минску - ред.) 17 октября.

Бои между Афганистаном и Пакистаном вспыхнули на границе 15 октября. Они стали самыми жестокими со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Сообщалось о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко