Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий
- 19.10.2025, 8:18
Российский диктатор мог сообщить о таком намерении американскому президенту Дональду Трампу.
Российский диктатор Владимир Путин заговорил об уступках в войне с Украиной. Он якобы даже готов вернуть оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает The Washington Post.
Как отмечается, Путин мог сообщить о таком намерении американскому президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора на этой неделе.
В то же время на такие территориальные уступки Путин якобы готов пойти, но не просто так. Диктатор хочет забрать всю Донецкую область, что свидетельствует о том, что Путин не отступает от прошлых требований, которые завели конфликт в тупик.
Трамп публично не комментировал такое требование Путина, но он писал, что следует заключить соглашение и остановить войну. Некоторые чиновники Белого дома считают это прогрессом. Однако украинцы на это могут не согласиться.
«Это как продать им собственную ногу ни за что», - сказал дипломат.