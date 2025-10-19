Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий 19.10.2025, 8:18

Российский диктатор мог сообщить о таком намерении американскому президенту Дональду Трампу.

Российский диктатор Владимир Путин заговорил об уступках в войне с Украиной. Он якобы даже готов вернуть оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, Путин мог сообщить о таком намерении американскому президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора на этой неделе.

В то же время на такие территориальные уступки Путин якобы готов пойти, но не просто так. Диктатор хочет забрать всю Донецкую область, что свидетельствует о том, что Путин не отступает от прошлых требований, которые завели конфликт в тупик.

Трамп публично не комментировал такое требование Путина, но он писал, что следует заключить соглашение и остановить войну. Некоторые чиновники Белого дома считают это прогрессом. Однако украинцы на это могут не согласиться.

«Это как продать им собственную ногу ни за что», - сказал дипломат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com