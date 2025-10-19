закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху официально объявил об участии в выборах 2026 года

  • 19.10.2025, 8:22
Нетаньяху официально объявил об участии в выборах 2026 года

Политик уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства.

Об этом говорится в заявлениях Нетаньяху в эфире телеканала Channel 14 18 октября.

На вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на октябрь 2026 года, он ответил «да».

На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также коротко ответил: «Да, я выиграю».

Самое долгое пребывание у власти в истории Израиля

Нетаньяху, лидер правоцентристской партии «Ликуд», уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - более 18 лет суммарно (с перерывами с 1996 года).

На последних выборах в 2022 году его блок правых партий снова одержал победу после короткой потери власти в 2021-м. Тогда «Ликуд» получил 32 места в Кнессете, еще 18 мандатов получили союзники из ультраортодоксальных партий и 14 - блок «Религиозный сионизм», что стало рекордом для крайне правых сил.

Политические вызовы: протесты и война

Текущий срок Нетаньяху сопровождается серьезными внутренними кризисами. Его попытка провести судебную реформу вызвала самые масштабные протесты в истории страны.

После атаки ХАМАСа из Газы и начала войны премьер-министр столкнулся с волной критики от семей израильских заложников, которые обвиняют правительство в медленных действиях по их освобождению.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко