Нетаньяху официально объявил об участии в выборах 2026 года 19.10.2025, 8:22

Политик уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства.

Об этом говорится в заявлениях Нетаньяху в эфире телеканала Channel 14 18 октября.

На вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на октябрь 2026 года, он ответил «да».

На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также коротко ответил: «Да, я выиграю».

Самое долгое пребывание у власти в истории Израиля

Нетаньяху, лидер правоцентристской партии «Ликуд», уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - более 18 лет суммарно (с перерывами с 1996 года).

На последних выборах в 2022 году его блок правых партий снова одержал победу после короткой потери власти в 2021-м. Тогда «Ликуд» получил 32 места в Кнессете, еще 18 мандатов получили союзники из ультраортодоксальных партий и 14 - блок «Религиозный сионизм», что стало рекордом для крайне правых сил.

Политические вызовы: протесты и война

Текущий срок Нетаньяху сопровождается серьезными внутренними кризисами. Его попытка провести судебную реформу вызвала самые масштабные протесты в истории страны.

После атаки ХАМАСа из Газы и начала войны премьер-министр столкнулся с волной критики от семей израильских заложников, которые обвиняют правительство в медленных действиях по их освобождению.

