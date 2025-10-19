Нетаньяху официально объявил об участии в выборах 2026 года
- 19.10.2025, 8:22
Политик уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердил, что намерен снова участвовать в выборах и бороться за новый мандат на посту главы правительства.
Об этом говорится в заявлениях Нетаньяху в эфире телеканала Channel 14 18 октября.
На вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на октябрь 2026 года, он ответил «да».
На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также коротко ответил: «Да, я выиграю».
Самое долгое пребывание у власти в истории Израиля
Нетаньяху, лидер правоцентристской партии «Ликуд», уже удерживает рекорд по продолжительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - более 18 лет суммарно (с перерывами с 1996 года).
На последних выборах в 2022 году его блок правых партий снова одержал победу после короткой потери власти в 2021-м. Тогда «Ликуд» получил 32 места в Кнессете, еще 18 мандатов получили союзники из ультраортодоксальных партий и 14 - блок «Религиозный сионизм», что стало рекордом для крайне правых сил.
Политические вызовы: протесты и война
Текущий срок Нетаньяху сопровождается серьезными внутренними кризисами. Его попытка провести судебную реформу вызвала самые масштабные протесты в истории страны.
После атаки ХАМАСа из Газы и начала войны премьер-министр столкнулся с волной критики от семей израильских заложников, которые обвиняют правительство в медленных действиях по их освобождению.