Стратегия на фронте стала катастрофой для РФ.

Летнее наступление России в Украине оказалось провальным — несмотря на беспрецедентные мобилизационные усилия и ежедневные атаки, территориальные успехи на фронте оказались мизерными, а потери — катастрофическими.

Издание The Economist отмечает, что Запад часто акцентирует внимание на нехватке солдат у ВСУ, упуская из виду ключевое: Россия практически не продвинулась, несмотря на десятки тысяч уничтоженных оккупантов РФ.

По данным от сотен источников, включая западные разведки и исследовательские центры, совокупные потери РФ к середине октября 2025 года достигли от 984 тысяч до 1,44 миллиона, из них до 480 тысяч погибших.

При этом, по оценкам, захват даже всех временно оккупированных территорий может занять до 2030 года, а вся Украина — и вовсе более века.

Сопоставляя потери, The Economist приходит к выводу: на каждого погибшего украинского военного приходится до пяти российских, и именно Россия первой может столкнуться с критическим дефицитом живой силы, несмотря на массовую мобилизацию.

Журнал подчеркивает: стратегия Путина себя исчерпала, и если ничего кардинально не изменится, он не сможет добиться победы на поле боя.

