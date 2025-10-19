Партизаны уничтожили узел координации российских войск под Брянском
- 19.10.2025, 9:31
Это вызвало хаос в управлении.
Партизаны движения «Атеш» парализовали систему управления оккупантов в приграничной зоне Брянска.
Об этом сообщает партизанское движение «Атеш» в Telegram.
Агенты движения провели диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, всего в 100 км от границы с Украиной.
Выведена из строя вышка, обеспечивающая координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.
Удару подверглись центры управления пограничной группировки, включая подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.
«Нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления. Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы», - говорится в сообщении «Атеш».