19 октября 2025, воскресенье, 9:44
Партизаны уничтожили узел координации российских войск под Брянском

  • 19.10.2025, 9:31
Иллюстрационное фото

Это вызвало хаос в управлении.

Партизаны движения «Атеш» парализовали систему управления оккупантов в приграничной зоне Брянска.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш» в Telegram.

Агенты движения провели диверсию на ключевом узле связи в Брянской области, всего в 100 км от границы с Украиной.

Выведена из строя вышка, обеспечивающая координацию оккупационных войск и пограничных подразделений.

Удару подверглись центры управления пограничной группировки, включая подразделения Пограничной службы, 84-й инженерно-аэродромный батальон и полк внутренних войск Росгвардии. Эти формирования отвечали за логистику, охрану границы и инженерное обеспечение в районе.

«Нарушение связи сорвало координацию между подразделениями, создав хаос в системе управления. Оккупанты временно потеряли контроль над критически важным пограничным районом, что повлияло на их способность оперативно реагировать на угрозы», - говорится в сообщении «Атеш».

