Белорусам начали рассылать «письма счастья» из-за зарплат 19.10.2025, 9:49

Сколько денег нашли налоговики?

С начала года налоговые органы выявили серых зарплат на 135,6 миллиона рублей. В Министерстве по налогам и сборам рассказали о результатах борьбы с зарплатами в конвертах, пишет («Зеркало» https://news.zerkalo.io/economics/111258.html?c).

По данным МНС, главным источником выплат зарплат «в конвертах» стала сокрытая от налогообложения наличная выручка.

В рамках этой профилактической кампании налоговые органы за девять месяцев направили более 54 тысяч уведомлений и сообщений с предложением добровольно устранить нарушения или представить пояснения. По этим «письмам счастья» в бюджет дополнительно начислено 45,9 млн рублей подоходного налога с физических лиц.

Кроме того после проверок налоговики установили 702 факта неуплаты подоходного налога с физических лиц, а общая сумма предъявленных к уплате обязательств составила 117,9 млн рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com