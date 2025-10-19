закрыть
19 октября 2025
Белорусам начали рассылать «письма счастья» из-за зарплат

  • 19.10.2025, 9:49
Белорусам начали рассылать «письма счастья» из-за зарплат

Сколько денег нашли налоговики?

С начала года налоговые органы выявили серых зарплат на 135,6 миллиона рублей. В Министерстве по налогам и сборам рассказали о результатах борьбы с зарплатами в конвертах, пишет («Зеркало» https://news.zerkalo.io/economics/111258.html?c).

По данным МНС, главным источником выплат зарплат «в конвертах» стала сокрытая от налогообложения наличная выручка.

В рамках этой профилактической кампании налоговые органы за девять месяцев направили более 54 тысяч уведомлений и сообщений с предложением добровольно устранить нарушения или представить пояснения. По этим «письмам счастья» в бюджет дополнительно начислено 45,9 млн рублей подоходного налога с физических лиц.

Кроме того после проверок налоговики установили 702 факта неуплаты подоходного налога с физических лиц, а общая сумма предъявленных к уплате обязательств составила 117,9 млн рублей.

