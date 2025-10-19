закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам рассказали о двух осенних «сюрпризах» на дорогах

1
  • 19.10.2025, 9:58
  • 1,054
Белорусам рассказали о двух осенних «сюрпризах» на дорогах

Один из них связан с листьями.

В Госавтоинспекции Беларуси предупредили о двух осенних опасностях на дороге, угрожающих водителям. В одном случае в ГАИ рекомендовали не быть легкомысленными, в другом — объезжать сзади.

По словам представителей ведомства, белорусским водителям не стоит легкомысленно относиться к опавшей листве. Ведь лиственный ковер на дороге может привести к аварии. Мокрые листья не позволяют шинам транспортных средств контактировать напрямую с дорожным покрытием, что приводит к пробуксовке и заносам.

Главной рекомендацией в таком случае стало снижение скорости. «Помните, любое малейшее изменение в дорожной обстановке, в совокупности с легкомысленностью и невнимательностью, может повлечь необратимые последствия», — говорится в сообщении ГАИ.

Тем временем в ведомстве также напомнили о выбегающих на дороги «четвероногих пешеходах». Так в Госавтоинспекции, скорее всего, окрестили диких животных.

ГАИ напомнила водителям, что животные выбегают на дороги чаще всего в сумерках и ночью. А чтобы избежать столкновения с ними, в ведомстве предложили «попытаться объехать сзади». Более того, автомобиль, если позволяет обстановка на дороге, нужно направить «в противоположную сторону от направления движения «бегуна»».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко