Белорусам рассказали о двух осенних «сюрпризах» на дорогах 1 19.10.2025, 9:58

Один из них связан с листьями.

В Госавтоинспекции Беларуси предупредили о двух осенних опасностях на дороге, угрожающих водителям. В одном случае в ГАИ рекомендовали не быть легкомысленными, в другом — объезжать сзади.

По словам представителей ведомства, белорусским водителям не стоит легкомысленно относиться к опавшей листве. Ведь лиственный ковер на дороге может привести к аварии. Мокрые листья не позволяют шинам транспортных средств контактировать напрямую с дорожным покрытием, что приводит к пробуксовке и заносам.

Главной рекомендацией в таком случае стало снижение скорости. «Помните, любое малейшее изменение в дорожной обстановке, в совокупности с легкомысленностью и невнимательностью, может повлечь необратимые последствия», — говорится в сообщении ГАИ.

Тем временем в ведомстве также напомнили о выбегающих на дороги «четвероногих пешеходах». Так в Госавтоинспекции, скорее всего, окрестили диких животных.

ГАИ напомнила водителям, что животные выбегают на дороги чаще всего в сумерках и ночью. А чтобы избежать столкновения с ними, в ведомстве предложили «попытаться объехать сзади». Более того, автомобиль, если позволяет обстановка на дороге, нужно направить «в противоположную сторону от направления движения «бегуна»».

