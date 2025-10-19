Белорусам рассказали о двух осенних «сюрпризах» на дорогах

Белорусам рассказали о двух осенних «сюрпризах» на дорогах1
Один из них связан с листьями.
В Госавтоинспекции Беларуси предупредили о двух осенних опасностях на дороге, угрожающих водителям. В одном случае в ГАИ рекомендовали не быть легкомысленными, в другом — объезжать сзади.
По словам представителей ведомства, белорусским водителям не стоит легкомысленно относиться к опавшей листве. Ведь лиственный ковер на дороге может привести к аварии. Мокрые листья не позволяют шинам транспортных средств контактировать напрямую с дорожным покрытием, что приводит к пробуксовке и заносам.
Главной рекомендацией в таком случае стало снижение скорости. «Помните, любое малейшее изменение в дорожной обстановке, в совокупности с легкомысленностью и невнимательностью, может повлечь необратимые последствия», — говорится в сообщении ГАИ.
Тем временем в ведомстве также напомнили о выбегающих на дороги «четвероногих пешеходах». Так в Госавтоинспекции, скорее всего, окрестили диких животных.
ГАИ напомнила водителям, что животные выбегают на дороги чаще всего в сумерках и ночью. А чтобы избежать столкновения с ними, в ведомстве предложили «попытаться объехать сзади». Более того, автомобиль, если позволяет обстановка на дороге, нужно направить «в противоположную сторону от направления движения «бегуна»».