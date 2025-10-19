BI: Украинские дроны переписывают правила войны в небе 19.10.2025, 10:16

НАТО внимательно следит, станут ли перехватчики новым стандартом обороны.

То, что год назад звучало как военная фантастика - запуск небольших квадрокоптеров для перехвата вражеских ударных и разведывательных дронов - сегодня стало одним из ключевых элементов противовоздушной обороны Украины. И эта тактика может изменить представление о дешевых средствах защиты от массовых атак, пишет Business Insider.

Идея родилась из отчаяния: дорогие системы ПВО и ракеты заканчивались, а волны российских «Шахедов» и других ударных беспилотников наносили разрушительные удары по городам и гражданской инфраструктуре. Украинские инженеры переделали обычные квадрокоптеры в перехватчики - недорогие аппараты, способные сбивать вражеские беспилотники в небе.

По сообщениям производителей и программ помощи, эти перехватчики уже сбили сотни целей: во время одной из недавних бомбардировок - около 150 ударных дронов. В целом проекты типа «Дронопад» и производители, работающие со спонсорами, декларируют тысячи перехватов.

Эффективность, цена и массовое производство

Перехватчики в Украине стоят от нескольких тысяч долларов - по словам разработчиков, некоторые модели оцениваются примерно в 2-6 тыс. долл. за единицу - тогда как одна ракета для продвинутых систем ПВО может стоить около 1 млн долл. Это позволяет экономить дорогостоящие средства ПВО для борьбы с крылатыми и баллистическими угрозами. Украина ставит амбициозную цель - производить до 1 000 таких перехватчиков в день.

«С ростом количества угроз со стороны беспилотников росло и давление на защитников с обеих сторон, чтобы они использовали относительно дешевые и простые средства противодействия», - отметил Сэм Бендетт, советник программы изучения России в Центре военно-морского анализа.

Как это работает на практике

Перехват - сложная командная операция. Оператор радара обнаруживает и отслеживает цель, передает координаты пилоту перехватчика, а тот в несколько минут должен догнать и поразить быстрый целевой беспилотник. Некоторые «Шахеды» летают до 185 км/ч, а новые реактивные варианты - еще быстрее, что ставит инженеров в постоянный поиск усовершенствований.

Конструкции очень разные: от малых планеров до аппаратов с боевой частью, развивающих более 300 км/ч. Одна из украинских разработок - «Стинг» от «Диких шершней» - несет боеголовку и, по их данным, применялась в сотнях перехватов.

«Сам дрон было очень сложно изготовить», - говорит Алекс Рослин, координатор иностранной поддержки «Диких шершней». Показатели успешности разные - от 30% для некоторых моделей до 80-90% в лучших случаях. Большое значение имеют как характеристики аппарата, так и навыки пилота.

Обучение и человеческий фактор

Пилоты перехватчиков - узкая специализация. Учебные школы готовят тысячи студентов, но лишь небольшая часть осваивает пилотирование перехватчиков.

По словам инструктора Йети из Drone Fight Club, из около 5 200 подготовленных студентов лишь несколько десятков успешно проходят испытания на перехватчиках. Причины - и сложность техники, и нехватка времени на долгое обучение в условиях фронта.

Политика и интерес Альянса

Инновация привлекла внимание НАТО и западных партнеров. Адмирал Пьер Вандье, который координирует усилия альянса по трансформации, назвал перехватчики одним из «перспективных» решений для защиты от массовых атак беспилотников. Великобритания в прошлом месяце объявила о совместных программах поддержки и разработки тысяч недорогих перехватчиков вместе с украинскими партнерами.

Россия модернизирует свои ударные аппараты, поэтому украинские инженеры уже работают над новыми поколениями перехватчиков и системой противодействия более быстрым реактивным целям.

«Это будет следующий этап конкурса», - предупреждает Тарас Тимочко из фонда ComeBackAlive.

