19 октября 2025, воскресенье
Эксперт назвал лучший дешевый автомобиль с пробегом

Соперники с этой машиной сравниться не могут.

Дешевые б/у автомобили особенно популярны на вторичном рынке. Самые доступные среди них – городские компактные машины. Специалист Express Кристофер Шарп рассказывает про автомобиль с пробегом, который купил совсем недавно – Mini Clubman.

Эту машину он приобрел всего за 12 000 фунтов стерлингов (около $16 000). При этом такую модель Кристофер выбирает уже во второй раз. И отмечает, что соперники с этой машиной сравниться не могут – она надежная, качественная и практичная.

Ситикары предлагают удобство использования в ограниченных пространствах. Молодые водители находят это полезным. Вдобавок никто не откажется от довольно дешевой машины, которую еще и недорого ремонтировать.

Ранее эксперты советовали Opel Corsa, Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio и Citroen C1. Такие автомобили в буквальном смысле подходят любому водителю. Именно эти б/у автомобили стоит покупать с ограниченным бюджетом.

