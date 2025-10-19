ЦНС: Кремль хочет возродить «Сибирь» на оккупированных территориях 6 19.10.2025, 11:10

Готовится массовое переселение граждан из отдаленных регионов РФ — от Якутии до Бурятии.

Россия объявила о масштабной программе заселения оккупированных территорий Украины, прикрывая это «возвращением жителей». Однако цель Кремля совсем иная. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

Россия представила обновленную миграционную концепцию, в которой предусмотрено «создание условий для возвращения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей».

Однако под видом возвращения местных жителей Кремль фактически готовит план массового переселения граждан из отдаленных регионов РФ - от Якутии до Бурятии.

По сути, речь идет о легализации демографического замещения: коренное население оккупированных территорий постепенно вытесняют, заменяя его «новыми россиянами».

Такая политика напоминает колониальные практики прошлых веков, когда Москва использовала переселения для укрепления контроля над завоеванными землями.

Стирание украинской идентичности

Официально заявленная цель программы - «восстановление регионов и возвращение нормальной жизни».

Но эксперты подчеркивают, что истинное намерение Кремля - изменить этнический состав регионов и ускорить их интеграцию в российское пространство.

На практике это означает русификацию и постепенное стирание украинской идентичности на оккупированных территориях.

Новые переселенцы получают приоритет в жилье, льготы, работу и материальные выплаты, что стимулирует массовое переселение.

Кроме того, согласно российским документам, именно эти «новые жители» должны стать основой административных структур, полиции и местного самоуправления - фактически создавая параллельное общество под полным контролем Москвы.

«Освоение Сибири» 2:0

Такая политика вписывается в долгосрочную стратегию Кремля по изменению демографии Украины. С одной стороны, Россия депортирует украинцев с оккупированных территорий, с другой - заселяет их собственными гражданами. Это создает основу для закрепления оккупации не только военной, но и демографической.

По мнению аналитиков, новый проект является попыткой возродить модель «освоения Сибири», где переселенцев использовали для закрепления власти империи. На этот раз Кремль пытается применить те же методы на захваченных украинских землях.

