19 октября 2025, воскресенье, 12:06
План Трампа под угрозой: Израиль и ХАМАС не могут договориться

  • 19.10.2025, 11:19
План Трампа под угрозой: Израиль и ХАМАС не могут договориться

Остановлена работа пограничного перехода Рафах.

Пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа вновь оказался в центре международного конфликта. Израиль приостановил его работу.

Об этом сообщает Reuters.

Пограничный переход Рафах, соединяющий сектор Газа с Египтом, останется закрытым на неопределенный срок. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение о его повторном открытии будет принято только после передачи движением ХАМАС тел погибших израильских заложников.

Ранее посольство Палестины в Египте сообщало, что пункт планировали открыть в понедельник для въезда в Газу. Однако заявление израильской стороны поставило эти планы под сомнение.

Реакция ХАМАС и позиция Израиля

ХАМАС назвал действия Израиля нарушением договоренностей, достигнутых при посредничестве США, и отказом от обязательств, предусмотренных соглашением о прекращении огня.

Представители движения заявили, что закрытие Рафаха помешает поиску и идентификации тел заложников, оставшихся под завалами.

Израиль, в свою очередь, сообщил, что в субботу получил еще два тела заложников.

Таким образом, по соглашению, достигнутому ранее, 12 из 28 тел уже были переданы. В израильском правительстве считают, что процесс передачи идет слишком медленно.

Хрупкость перемирия и план Трампа

Разногласия вокруг тел погибших указывают на уязвимость перемирия и могут сорвать выполнение 20-пунктного плана президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта.

Согласно договоренности, ХАМАС освободил всех 20 живых израильских заложников, удерживаемых более двух лет, в обмен на освобождение около 2000 палестинцев из израильских тюрем.

Израиль также обязался вернуть 360 тел палестинских боевиков в обмен на тела израильтян. По данным властей, на данный момент страна передала по 15 тел за каждое полученное. ХАМАС утверждает, что разрушения в Газе затрудняют поиск тел, и процесс требует времени.

