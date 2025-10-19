«Лежали рядом — на экране выскочило уведомление от мужчины» 1 19.10.2025, 11:28

3,022

Истории белорусов, которые поймали партнеров на измене.

Официально в нашей стране только 7% супругов разводятся из-за измен. Для сравнения, в США это одна из основных причин разрыва отношений и распада брака. Однако есть большая вероятность, что и у нас картина похожая: дело в том, что в статистике учитываются далеко не все причины разводов. «Зеркало» поговорило с белорусами, которые застали своих партнеров за изменой.

Имена героев изменены для их безопасности.

«Он метался: то эта любовница ему писала и звонила, то со мной разговаривал»

С бывшим супругом Виктория (сейчас женщине 41 год) была вместе около семи лет, из них шесть — в браке. Как считала белоруска тогда, все шло хорошо. Сейчас понимает: на деле все было не так гладко.

— Мы друг с другом практически не коммуницировали. И я даже не понимала важности этого, — признается она. — Каждый строил свои отношения по модели родителей и каких-то шаблонов, вроде фильмов. А мои развелись, поэтому положительного примера, как можно общаться в семье, не было. И все получалось как получалось.

Разладу способствовали и кризисы, с которыми пара справлялась не так, как стоило бы. Но и это Виктория поняла только сейчас. А будучи в браке все сложности с рождением детей проживала сама, не обсуждая с супругом. Дело в том, что женщина долго не могла забеременеть, после ЭКО у нее случилась внематочная беременность, а затем — неразвивающаяся. Каждый раз оба замыкались в себе и не делились переживаниями. Это не помогало наладить контакт.

— Подозрения у меня появились в 2019 году. Но сначала только на уровне ощущений — как будто неуловимо, но изменилось отношение мужа ко мне, — вспоминает она. — То есть мы друг на друга и не агрессировали никогда, у нас и ссор толком не было (потом выяснилось, что это тоже проблема, многие конфликты оставались непроговоренными). А тут он стал злиться, кричать. Один раз, когда на меня накричал (детали сейчас не помню), еще подумала: «Ничего себе!» Уже потом прочитала про психологию измены, и оказалось, тот, кто это делает, неосознанно начинает искать плохое в партнере — надо же как-то оправдать себя.

Были и другие мелочи: бывший муж Виктории стал чаще брать с собой телефон, чтобы покурить, хотя раньше так не делал. Но последним звоночком стали джинсы.

— Он стал постоянно носить одни и те же джинсы. Видимо, эта девушка комплимент сделала, что ему они очень идут. В итоге износил чуть ли не до дыр, а на предложение выбросить стал ругаться, — говорит она и рассказывает, как в какой-то момент прижала мужа к стенке. — Прямо спросила: «Ты что? У тебя есть какая-то другая женщина?» Он такой: «Ничего серьезного, романтическая переписка». С какой стати это вообще началось, не признался. Скажем так, у меня случился очень большой шок. В моем понимании этого произойти не могло: я же была идеальной женой (как мне казалось), считала, что все хорошо, и тут… Да, все эти звоночки вроде как были, но в то же время часть меня думала: «Мы же вместе, все хорошо».

После признания супруга Виктория не делала радикальных шагов и около года пыталась спасти семью. Казалось, что раз столько лет прожили вместе, как теперь может быть иначе? А значит, нужно «бороться за свой брак». Этих попыток собеседница не оставила даже спустя три месяца, когда появились подробности «романтической переписки».

— Та самая женщина (его коллега) нашла меня и написала, что сексуальные отношения у них длились больше трех месяцев. То есть в том разговоре он меня обманывал, и между ними были не только сообщения, — рассказывает собеседница. — Началось все в 2018 году, когда он перешел на новую работу. Они познакомились, завязался роман. Где-то к Новому году они уже начали спать вместе. Он ездил к ней, а мне рассказывал небылицы про какие-то халтуры (он электрикой занимался, поэтому легко придумать что-то подобное). И вот в марте все вскрылось. Когда я все узнала, нахлынул целый коктейль эмоций: и злость, и обида, и непонимание, за что со мной так. Казалось, земля ушла из-под ног, моя картинка мира, в которой все хорошо, разрушилась. И что с этим делать — непонятно. Ходила и рыдала целыми днями. Благо, на работе коллега, с которой мы плотно общались, меня очень сильно поддержала и даже где-то прикрывала. Когда у меня были эмоциональные качели, она с пониманием относилась и могла позволить выйти прогуляться лишний раз.

Весь этот год, пока супруги оставались вместе, для Виктории стал очень болезненным. Случались и эмоциональные перепады («Я без него жить не смогу», а потом: «Нет, смогу»), резкие переходы от радости, что все выяснилось («Потому что недосказанность — тоже не самое приятное ощущение») к злости и агрессии.

— Он в это время метался: то эта любовница ему писала и звонила, то он со мной разговаривал, то не разговаривал. Какая-то свистопляска… В конце концов я говорю: «Мне это все надоело, переезжай». И он съехал, потому что квартира была моя, — рассказывает белоруска. — Получался диссонанс: еще не в разводе, а что с этим товарищем делать — непонятно. Думала даже, мало ли, может, отдохнем друг от друга, что-то получится. Но нет, он не смог определиться. Ну и до свидания, задолбало меня это все. В итоге через год после того, как разъехались, развелись.

Сейчас, признается Виктория, она считает, что не стоило столько тянуть. Но говорит, теперь точно знает: со своей стороны сделала все, что могла. Бывший муж, по словам собеседницы, не был особо заинтересован в сохранении семьи.

— Теперь понимаю, что да, это не совсем тот человек, с которым я бы сейчас хотела строить отношения. То есть верни все назад, в ту же точку, я бы за него и замуж не пошла, — признается она. — В том, что все дошло до измены, виноваты оба, по большому счету. Не было коммуникации, инициативы с его стороны. Хотя, когда он сделал предложение, хотел быть лидером. Но в силу своего активного характера и примера мамы, очень авторитарной и правящей, я взяла дело в свои руки. И все тащила на себе.

После развода жизнь Виктории кардинально изменилась. Ходила к психологу, на групповые консультации, сменила работу (точнее, даже сферу деятельности). А около года назад в ее жизни появился другой мужчина — с ним белоруска встретилась благодаря сайту знакомств.

— Поэтому все, что ни делается, все к лучшему. Хотя, конечно, есть отголоски, — признается она. — Своему молодому человеку через какое-то время рассказала, что у меня была такая ситуация, и это может сказываться. Он отнесся с пониманием. И первое время (у него по роду деятельности много общения с людьми, в том числе с женщинами) часто спрашивала: «А это кто? А вот это кто?» Он мне все рассказывал. Но в итоге все те события стали первым шагом к глобальнейшим изменениям в моей жизни. Есть такая шутка: «Посмотрите после развода, кто стал лучше выглядеть, и поймете, кому от этого стало лучше». В данном случае это я. И вообще все произошедшее — громаднейший опыт, которому я благодарна. За ту жизнь, которая есть сейчас, обязана тем событиям целиком и полностью.

«Попросил ее уйти из квартиры и больше никогда не появляться в моей жизни»

Отношения Андрея с Александрой начались в 2019 году, незадолго до пандемии коронавируса. Они работала вместе, но долгое время были коллегами. Все изменилось после очередного корпоратива — они начали встречаться.

— Самый расцвет наших отношений выпал на период домашней изоляции. Тогда решили съехаться — не сидеть же по отдельности в разных квартирах по две стороны от одной и той же площади? — вспоминает он рассуждения обоих. — Дальше последовал быстрый поиск квартиры, переезд, устройство быта. В целом стандартная история, на которую при этом немного давили обстоятельства.

История продлилась два года. Все это время, признается собеседник, он чувствовал, что сам был инициатором всех важных решений. Вроде знакомства с друзьями, родителями, совместных путешествий и даже обсуждения возможной свадьбы.

— И если на предложение очередного отпуска у нее особо не возникало возражений, то все, что касалось сближения с семьей и движения в сторону брака, было не так однозначно. Постоянные переносы, шутки из разряда «не собрался же ты делать предложение?», — приводит пример Андрей. — В целом, не могу сказать, что постоянно ощущался негатив и недовольство. Все было мило и романтично, но без понятного пути развития. Иногда это напрягало, но по большей части старался не обращать внимания.

Спустя полтора года отношений у пары участились ссоры. Главной причиной стал быт. Но не только он. Как рассказывает собеседник, в тот момент его девушка снова стала общаться со знакомым из Франции. И тот, утверждает белорус, не скрывал своих чувств к Александре.

— Между нами появилось недоверие, — признается он. — А моя неуверенность и даже ревность росли с каждым днем. Все это достигло максимума, когда девушка решила поехать в отпуск в Париж только с подругой. Я понимал, что не могу и не имею никакого права ограничивать ее в общении, отдыхе и так далее. Да и, как говорится, если человеку чего-то хочется, то никакие наставления, ограничения и ссоры не остановят. Было ли у нее что-то со знакомым, встречались ли они — не знаю. Даже не пытался узнать, боялся услышать «не тот» ответ.

После возвращения Александры из отпуска отношения затрещали по швам. В итоге пара решила расстаться «через боль и слезы».

— Думаю, во многом это было из-за меня: недоверие на фоне их общения было постоянным, — делится он. — Но и ее отстранение совсем не помогало укреплению связи между нами. Например, выходные теперь проводили отдельно друг от друга, со своими родителями или друзьями. Это как будто не мэтчилось с образом пары, которая почти два года вместе и планирует развивать отношения.

Пара распалась, но Андрей общался с бывшей девушкой, коммуникацию называет «спокойно-нейтральной». Через три месяца узнал, что у нее обострилась старая проблема со здоровьем, и тут же предложил свою помощь. Так экс-партнеры снова стали проводить время вместе.

— На этом фоне даже начало казаться, что все может быть как раньше, — признается мужчина. — Она снова оставалась у меня дома, мы снова проводили время вдвоем, встречались с друзьями. Но при этом как будто сохраняли статус свободных отношений: никто никому ничего не должен, живем вместе, решаем проблему со здоровьем, но при этом как будто предыдущих двух лет не было.

Несмотря на то что формального решения о том, чтобы снова сойтись, никто не принимал, Андрей надеялся, что это вот-вот произойдет. И невольно сам для себя стал воспринимать такой формат общения как отношения.

— Это закончилось, когда я понял, что все время, пока я ее поддерживал во время лечения и пытался сблизиться, она мне изменяла, — говорит белорус. — Мы часто включали сериалы с одного ноутбука. И однажды, когда мы лежали рядом и смотрели что-то, не вовремя (или, наоборот, вовремя) на экране выскочило уведомление из мессенджера от мужчины. Что-то вроде: «Ну что, тебя сегодня опять забирать?» У меня замерло сердце. Тут же взял ноутбук и открыл переписку — а там множество не очень приятных подробностей уровня «в каком отеле сегодня остановимся» (у мужчины была жена и сын) или описание их интимной жизни. Тогда что-то внутри меня рухнуло. Остатки доверия, сопереживания на фоне лечения свелись к нулю. Я сразу же попросил ее уйти из квартиры и больше никогда не появляться в моей жизни.

С тех пор Андрей больше не виделся с бывшей, а все ее вещи передал через общих знакомых. Признается: хотя они и не договаривались, что во время ее лечения снова встречаются, ее отношения с другим воспринял как измену.

— Чувствовал себя настолько обманутым и униженным, что было стыдно признаться друзьям, — вспоминает он. — Но нашел в себе силы позвонить ее маме и подругам. Объяснил ситуацию, что мы больше не вместе и, к сожалению, вынужден заблокировать всех общих знакомых и оборвать общение хотя бы на какое-то время, чтобы прийти в себя. Наверное, это самое правильное решение за последние полгода. Как бы ни хотелось залезть на ее страницу или узнать через знакомых, как она или с кем она — у меня не было возможности. А теперь уже нет и желания. Хотя периодически я вспоминаю ту историю как болезненный опыт измены и предательства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com