Белорус купил капучино, а со сдачей получил необычную монету 1 19.10.2025, 11:46

За нее можно выручить в 22 раза больше номинала.

Для минчанина Алексея неожиданным бонусом после покупки капучино в кофейне стала коллекционная монета. Ее уже не продают в Нацбанке, а ценители готовы скупать по цене в 22 раза выше номинала, пишет Myfin.by.

Необычная монета оказалсь в сдаче, которую мужчине дали в кофейне.

— Сначала я и не понял, что монета какая-то особенная, — рассказал минчанин.

Оказалось, Алексею попались два новых белорусских рубля серии «Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі». Нынешним летом монету можно было купить в кассе Нацбанка за 11 рублей, то есть в 5,5 раза дороже номинала.

Прямо сейчас монета к покупке не доступна — на сайте Нацбанка ее нет в наличии. Зато ее можно найти на сайте «Белнумизматики». За нее просят 45,6 рублей — то есть сумму, в 22,5 раза выше номинала.

На сайте белорусского интернет-аукциона Ау.by всю коллекцию серии продают за 94 BYN.

Как заметило «Зеркало», на площадке Kufar.by пять таких коллекционных денежных единиц предлагают за 120 рублей.

Как пояснил Myfin.by нумизмат Сергей Колбун, то, что памятная монета попала Алексею, — это случайность. Можно ли вообще расплачиваться памятной монетой?

— Да, платить можно. Все памятные монеты, выпущенные в обращение Национальным банком, являются законным платежным средством по номиналу банкноты или монеты. То есть, несмотря на то, что Нацбанк выставил за эту монету цену в 11 рублей, в магазине ее примут, как обычные 2 рубля, — пояснил эксперт.

