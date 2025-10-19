«Путин был вынужден звонить первым»2
19.10.2025
- 1,966
Глава Кремля сделал это не по желанию, а из страха.
Накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом 17 октября в Вашингтоне, российский диктатор Владимир Путин был вынужден позвонить главе Белого дома. В ходе двухчасового разговора политики говорили об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, торговых отношениях между странами и собственно договорились о личной встрече, которая вскоре должна состояться в Будапеште.
Таким образом кремлевский глава пытался в очередной раз навязать свою позицию и повлиять на разговор Трампа с Зеленским. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.
Путин пытался привлечь к себе внимание
По словам эксперта, звонок диктатора накануне визита президента Украины является типичным приемом направленным на попытку опередить события, навязать собственную повестку дня и сорвать подготовку.
«До звонка мы фактически жили в парадигме Анкориджа. Фактаж, который получал Трамп до этого звонка, свидетельствовал: ситуация совсем не такая, как рассказывал ему фюрер в той встрече. Она кардинально иная. И, знаете, вода камень точит – постепенно ситуация для Кремля изменилась. Но главное, что изменилось – это отношения между Зеленским и Трампом. Вот сейчас ключевое, и это надо держать в поле зрения», – пояснил дипломат.
Бессмертный отметил, что Путин позвонил именно с целью сорвать подготовку. По словам американских спецслужб, вокруг Трампа «течет» внешнее влияние и контроль. В течение недели работала совместная украинско-американская комиссия, о чем узнали в Кремле. И обеспокоенность была настолько сильной, что Путин вынужден был нарушить дипломатические нормы и первым сделать звонок, чего обычно избегает.
«С точки зрения дипломатического протокола это выглядело логично: раньше Трамп инициировал звонки, и теперь – будто симметричный шаг. Но если посмотреть глубже, то стало очевидно: Путин сделал это не по желанию, а из страха», – сказал дипломат.
По его убеждению, в этом звонке четко прослеживаются две главные составляющие. Первая – это стремление к новой встрече, которая заключается в том, чтобы увидеться с американцем. Ведь каждое рукопожатие с Трампом, особенно на этот раз в Европе, продолжает политическое существование военного преступника.
Вторая составляющая, замаскированная под «плохую обертку войны», касается так называемого транс-подземного перехода под Беринговым проливом. Это звучит нереально, но именно эту «большую экономическую идею» Путин пытается подать как значительное достижение.
«Смотрите: с одной стороны – возможность встретиться с Трампом, что для обоих является жестом самолюбия; с другой – доллар. Потому что деньги – это всегда ценность для Трампа. Итак, два фактора – деньги и встреча – перевесили все», – резюмировал Бессмертный.