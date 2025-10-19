«Путин был вынужден звонить первым» 2 19.10.2025, 12:13

1,966

Глава Кремля сделал это не по желанию, а из страха.

Накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом 17 октября в Вашингтоне, российский диктатор Владимир Путин был вынужден позвонить главе Белого дома. В ходе двухчасового разговора политики говорили об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, торговых отношениях между странами и собственно договорились о личной встрече, которая вскоре должна состояться в Будапеште.

Таким образом кремлевский глава пытался в очередной раз навязать свою позицию и повлиять на разговор Трампа с Зеленским. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Путин пытался привлечь к себе внимание

По словам эксперта, звонок диктатора накануне визита президента Украины является типичным приемом направленным на попытку опередить события, навязать собственную повестку дня и сорвать подготовку.

«До звонка мы фактически жили в парадигме Анкориджа. Фактаж, который получал Трамп до этого звонка, свидетельствовал: ситуация совсем не такая, как рассказывал ему фюрер в той встрече. Она кардинально иная. И, знаете, вода камень точит – постепенно ситуация для Кремля изменилась. Но главное, что изменилось – это отношения между Зеленским и Трампом. Вот сейчас ключевое, и это надо держать в поле зрения», – пояснил дипломат.

Бессмертный отметил, что Путин позвонил именно с целью сорвать подготовку. По словам американских спецслужб, вокруг Трампа «течет» внешнее влияние и контроль. В течение недели работала совместная украинско-американская комиссия, о чем узнали в Кремле. И обеспокоенность была настолько сильной, что Путин вынужден был нарушить дипломатические нормы и первым сделать звонок, чего обычно избегает.

«С точки зрения дипломатического протокола это выглядело логично: раньше Трамп инициировал звонки, и теперь – будто симметричный шаг. Но если посмотреть глубже, то стало очевидно: Путин сделал это не по желанию, а из страха», – сказал дипломат.

По его убеждению, в этом звонке четко прослеживаются две главные составляющие. Первая – это стремление к новой встрече, которая заключается в том, чтобы увидеться с американцем. Ведь каждое рукопожатие с Трампом, особенно на этот раз в Европе, продолжает политическое существование военного преступника.

Вторая составляющая, замаскированная под «плохую обертку войны», касается так называемого транс-подземного перехода под Беринговым проливом. Это звучит нереально, но именно эту «большую экономическую идею» Путин пытается подать как значительное достижение.

«Смотрите: с одной стороны – возможность встретиться с Трампом, что для обоих является жестом самолюбия; с другой – доллар. Потому что деньги – это всегда ценность для Трампа. Итак, два фактора – деньги и встреча – перевесили все», – резюмировал Бессмертный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com