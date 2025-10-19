В чем сознались Лукашенко и Турчин Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

19.10.2025, 12:22

2,954

Прозвучало очень неожиданно.

Долги белорусских предприятий растут, финансовое состояние ухудшается, экспорт падает а запасы на складах находятся на рекордном за 12 лет уровне. Белорусские чиновники кивают на неблагоприятные внешние обстоятельства и делают вид, что о никаких других причинах они не в курсе. И поэтому очень неожиданно прозвучало признание, которое сделал премьер-министр Александр Турчин.

«Иногда у руководителя возникают соблазны простых решений. Что такое «простое» решение? Произвести продукцию, ее на склад отправить или отправить ее своим дилерам за границу, не получив за это деньги. Решение гениальное по своей простоте, но несет очень большие последствия в виде отсутствия оборотных средств и резкого ухудшения финансового состояния», - сказал Турчин в интервью белорусскому телевидению.

На самом деле, конечно, взять кредит, произвести продукцию чтобы положить ее на склад - это вообще никакое ни решение. Ни простое, ни сложное. В какой-то более или менее нормально функционирующей экономической системе директору, для которого важна прибыль, такое решение в принципе в голову не может прийти. Ну потому что: а зачем?

Это простое решение возможно только в одном случае: если директора реальное состояние его предприятия в принципе не волнует. Если для него главное – отчитаться перед начальством. Показать красивые цифры и сказать: смотрите, я выполнил план. Я даже перевыполнил план. Дайте мне премию. Ну или, не увольняйте меня пожалуйста.

Ну и, конечно, в такой системе вы не можете полагаться на то, что рынок что-то вам отрегулирует. У вас есть только один метод. Постоянный учет и контроль.

«Поэтому я тоже не скажу, что сильный любитель этого метода управления, но некоторые предприятия мы фактически будем брать на ручное управление. По крайней мере, на какой-то период. Для того, чтобы контролировать те процессы, которые там происходят», - сказал Турчин.

Но за всеми не уследишь. Контролеров на всех не хватит. Потому что пока вы берете на ручное управление один завод, у вас три других выходят из строя. На прошлой неделе выяснилось, что фабрика «Камволь» остановилась, накопив долги на 200 миллионов рублей. На этой неделе, в соответствии с принципами ручного управления, Лукашенко отправил бывшую уже руководительницу концерна «Беллегпром» Татьяну Лугину спасать утопающее предприятие.

Кроме «Камволя» в понедельник Лукашенко назначил новых руководителей еще трех предприятий. То есть, список предприятий, которые, оказывается, надо спасать, пополнился как минимум тремя заводами.

«Они (новые руководители) должны вытащить эти предприятия. и мы должны прекратить всякие разговоры по этим предприятиям», - сказал Лукашенко.

Речь идет про «Белшину», «Могилехимволокно» и «Гомсельмаш». Но, как признался Лукашенко, в тяжелом положении находятся еще: «И МТЗ, и МАЗ и БелАЗ»

То есть, ну буквально вот все наши промышленные гиганты, гордость белорусской индустрии. И всех надо спасать. Чем власти собственно и занимаются, меняя одного руководителя на другого.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

