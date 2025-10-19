закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чемпион мира назвал лучшего молодого футболиста Европы

  • 19.10.2025, 12:31
Чемпион мира назвал лучшего молодого футболиста Европы

Это не Ямаль.

Легендарный французский футболист Патрик Виейра, который сейчас тренирует итальянский «Дженоа», поделился мыслями относительно прогресса 20-летнего вингера ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ.

По мнению чемпиона мира и Европы, Дуэ является сильнейшим игроком континента и заслужил получить награду Golden Boy.

«Дезире Дуэ — лучший молодой игрок в Европе. Не только потому, что он забил в финале Лиги чемпионов и показал весь свой талант, но и потому, что он очень вырос в «Ренне» и продолжает прогрессировать в ПСЖ.

Он пережил сложный период, но много работал и никогда не сдавался. Ламин Ямаль в этом году не может быть номинирован [на Golden Boy], поэтому, думаю, Дуэ выиграет. Он молодой игрок с огромным талантом», — цитирует Виейра RMC Sport.

Golden Boy — ежегодная награда, которую вручают лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года. В прошлом году приз получил вингер Барселоны Ламин Ямаль, дважды выиграть награду нельзя.

Дуэ в дебютном сезоне за ПСЖ забил 16 голов в 61 матче и выиграл с клубом требл. В финале Лиги чемпионов против «Интера» (5:0) вингер оформил дубль.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко