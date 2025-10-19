Писториус настаивает на возвращении призыва в армию Германии
- 19.10.2025, 12:58
Это заметят в Москве.
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что возобновление военного призыва может стать «сигналом сдерживания» для России.
Об этом сообщает Spiegel.
Коалиция в Германии продолжает обсуждать реформу воинской обязанности. Писториус же в свою очередь отмечает, что возвращение к всеобщему призыву мужчин определенного возраста может стать мощным сигналом для Москвы.
«Если мы снова проведем военный призыв всех мужчин определенного возраста и соберем данные всех, кто пригоден к военной службе, это также будет замечено в России. Другими словами - это также является фактором сдерживания», - сказал политик.
По словам министра, в случае оборонного положения, которого Германия стремится избежать, призыв, приостановленный в 2011 году, может быть немедленно восстановлен в соответствии с Основным Законом.
«Тогда нам нужно знать, кто готов к развертыванию, а кто нет», - подчеркнул Писториус.
Он также признал, что отмена районных военных комиссариатов после приостановления призыва была серьезной ошибкой.
«Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда снова сможем проводить общенациональный призыв», - добавил он.
Писториус подчеркнул, что парламент должен решить, вводить ли систему лотерей для отбора призывников.
«Мы, как министерство, конечно, также будем участвовать в этом. Важно, чтобы система оставалась добровольной как можно дольше», - отметил министр.
Он также выразил надежду, что закон о военной службе вступит в силу уже в начале 2026 года, и заверил, что договоренности с парламентскими группами будут достигнуты.
«Я уверен, что мы сможем это сделать. Все в Бундестаге знают: речь идет о безопасности Германии», - подытожил Писториус.