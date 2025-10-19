Стало известно, кто готовит встречу Трампа с Путиным в Будапеште 4 19.10.2025, 13:07

Эту новость положительно восприняли в Киеве.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый раунд переговоров с Кремлем. Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит подготовку будущего Будапештского саммита между Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Эту новость положительно восприняли в Киеве, ведь Рубио известен своей жесткой позицией в отношении Москвы. Об этом сообщает The Washington Post.

Что известно о саммите в Будапеште

«Государственный секретарь Марко Рубио является высокопоставленным чиновником администрации, ответственным за подготовку будущего Будапештского саммита с Путиным, который одобрительно встретил Киев», – говорится в сообщении.

В отличие от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, который организовывал встречу Трампа и Путина на Аляске, Рубио не демонстрирует никаких симпатий к Кремлю. Сам Уиткофф неоднократно проявлял чрезмерную «гибкость» в переговорах с россиянами – вплоть до того, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом давил на украинскую делегацию, требуя «уступить» России Донецкую область.

Уиткофф аргументировал свою позицию тем, что регион «преимущественно русскоязычный», фактически повторяя кремлевские тезисы. Такие заявления вызвали возмущение среди украинских дипломатов и беспокойство в Вашингтоне.

Зато Рубио занимает жесткую, принципиальную позицию. Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре он четко повторил требование американского президента – прекратить убийства и сделать реальные шаги для достижения долгосрочного мира.

Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Рубио подчеркнул, что война России против Украины является одним из самых сложных вызовов современности. Он заявил, что терпение президента Трампа имеет пределы, и США готовы вводить новые санкции, если Москва продолжит агрессию.

К тому же в День Независимости Украины Рубио обратился к украинскому народу, подтвердив преданность Соединенных Штатов будущему Украины как независимого государства.

Поэтому в отличие от предыдущих попыток «замирения» с Кремлем, Будапештский саммит, который организует Марко Рубио, может стать первой попыткой Вашингтона вести диалог с Россией без уступок за счет Украины.

