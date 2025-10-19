закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 13:51
Названы три «секретных» завтрака для жизни до 100 лет

2
  • 19.10.2025, 13:16
  • 1,672
Названы три «секретных» завтрака для жизни до 100 лет

Эксперт National Geographic изучил рацион и образ жизни жителей «Голубых зон».

Ведущий исследователь долголетия, Дэн Бюттнер, который десятилетиями изучал привычки людей в так называемых «Голубых зонах» мира (регионы, где люди живут значительно дольше среднего показателя), раскрыл неожиданные секреты идеального завтрака.

Что именно надо есть в начале дня, рассказывает Daily Express.

Какой завтрак полезен?

Дэн Бюттнер, исследователь National Geographic, изучал рацион и образ жизни жителей «Голубых зон» - мест, где люди имеют самую высокую продолжительность жизни.

По словам эксперта, ключ к долголетию - это не яйца с беконом, полные насыщенных жиров, и не хлопья с сахаром. Секрет кроется в солёном, простом и богатом клетчаткой завтраке на растительной основе.

Бюттнер обнаружил, что жители этих зон не начинают свой день с типичных западных завтраков.

Секретный завтрак: 3 ингредиента, добавляющие лет жизни

Дэн Бюттнер объяснил, что именно соленый завтрак является ключевым. Он назвал три основных варианта:

Фасоль и рис

«В некоторых регионах это фасоль и рис», - отметил Бюттнер.

Это сочетание является основным во многих культурах «Голубых зон», обеспечивая высокое содержание клетчатки и растительного белка, насыщает надолго.

Авокадо на тосте

«Авокадо на тосте», - продолжил эксперт.

Этот вариант предлагает здоровые жиры, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему, а цельнозерновой хлеб добавляет клетчатки.

Суп минестроне

Минестроне, богатый овощами и бобовыми, является источником витаминов, минералов и клетчатки, идеально подходит для начала дня.

Насыщайте организм клетчаткой с утра

Эксперт рекомендует «начинать день правильно с богатого клетчаткой, растительного завтрака, который насытит ваш желудок и даст энергию до обеда».

Традиционные японские завтраки включают рис и суп мисо, с белком (например, рыбой на гриле) и гарнирами, такими как маринованные овощи.

Завтрак на Икарии, Греция, может включать растительные продукты, такие как сухарики из цельного зерна и оливки.

«В Голубых зонах мира, где люди действительно доживают до 100 лет, завтрак является соленым, простым и богатым клетчаткой», - добавил Бюттнер.

«Подумайте о фасоли и рисе, авокадо тост или даже суп минестроне. Начните свой день с растений, а не с обработанной пищи, и заправляйте себя так, как это делают столетние долгожители», - резюмировал он.

