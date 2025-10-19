закрыть
19 октября 2025, воскресенье
США строят 180 гигантских самолетов-заправщиков

  • Гаррисон Касс, The National Interest
  • 19.10.2025, 13:25
  • 1,324
США строят 180 гигантских самолетов-заправщиков

Куда летающие крепости полетят через океан?

Соединенные Штаты Америки окружены двумя океанами, и до ближайшего потенциального соперника — более 11 тысяч км через Тихий океан. Пентагон надеется, что в случае вооруженной схватки боевые действия будут вестись не дома, а на чужой территории. Какую роль в таком случае сыграют самолеты-заправщики KC-46A Pegasus с размахом крыльев в половину футбольного поля?

В будущем конфликте с Китаем дозаправка в воздухе станет жизненно важной для американских истребителей и бомбардировщиков, действующих с безопасного расстояния на огромных просторах Индо-Тихоокеанского региона.

Грандиозная стратегия США основана на постоянном присутствии по всему миру, что требует от военно-воздушного флота огромных радиусов полета. Чтобы максимально увеличить эту дальность, США необходимы самолеты, которые могут летать далеко и долго, контролируя воздушное пространство в отдаленных уголках земного шара.

Максимальный радиус действия ВВС США зависит от малоизвестной и не слишком разрекламированной, но жизненно важной платформы — воздушного танкера. Сейчас служба дозаправки в воздухе меняет свою рабочую лошадку с Boeing KC-135 Stratotanker эпохи Эйзенхауэра на Boeing KC-46A Pegasus. KC-46 — это не просто модернизация, а мост между традиционной топливной логистикой и цифровым сетевым полем боя будущего.

Технические характеристики KC-46A Pegasus

Год выпуска: 2019.

Количество построенных самолетов: ~100 (все операторы); еще 180 запланировано для ВВС США, с дополнительными заказами от Японии и Израиля.

Длина: 50,5 м.

Размах крыльев: 48,1 м.

Максимальный взлетный вес (MTOW): ~188 тонн.

Двигатели: два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney PW4062 с большой степенью двухконтурности (~28122 кг тяги на каждом).

Максимальная скорость: 913 км/ч.

Дальность полета: ~6385 морских миль (11825 км).

Практический потолок: ~13100 м.

Грузоподъемность: до 29,5 тонн; может перевозить 18 стандартных поддонов 463L; до 114 пассажиров или 58 пациентов (в авиамедицинской конфигурации).

Экипаж: обычно 3 человека (пилот, второй пилот и оператор заправочной штанги).

Коммерческие утечки самолета-заправщика

Разработанный на базе коммерческого самолета Boeing 767-2C, KC-46 сочетает в себе проверенную надежность гражданской авиации с возможностями военных систем нового поколения. Сердцем платформы является ее топливная емкость и система распределения; KC-46 может перевозить более 96 тонн топлива, которое можно передавать как с помощью автоматической заправочной штанги, так и с помощью системы шлангов-конусов, обеспечивая дозаправкой в воздухе практически все виды самолетов США и их союзников. KC-46 также может перевозить широкий спектр различных грузов, что делает его неоценимой логистической платформой.

KC-46 оснащен впечатляющим набором датчиков и сетевых устройств. Система Remote Vision System 2.0 помогает оператору заправочной штанги осуществлять дозаправку с консоли с помощью 3D-камер, а не лежа в специальном отсеке, как операторы заправочной штанги на KC-135. Кабина полностью цифровая, с дисплеем на лобовом стекле, сенсорной авионикой и подключением к сети передачи данных Link 16, что фактически превращает заправщик в летучий хаб передачи данных в рамках более широкой сети ВВС. Таким образом, выполняя функции заправщика, KC-46 может также передавать данные о целях, служить звеном связи или даже координировать автономные системы.

Эту программу компании Boeing не обошла турбулентность. В ранних моделях KC-46 наблюдались проблемы с искажениями системы обзора, утечками топлива и жесткостью штанги, что ограничивало их применение. Boeing и ВВС потратили годы на доработку, и KC-46 наконец приближается к полной боевой готовности. Ожидается, что в эксплуатацию будет введено более 180 самолетов, которые полностью заменят устаревшие KC-135 (большинству из них более 60 лет). KC-46 также является кандидатом на экспорт: Япония и Израиль уже разместили заказы.

Как и многие другие новые военные технологии, KC-46 рассчитан на конфликт с Китаем. В будущей войне с Китаем дозаправка в воздухе станет жизненно важной для американских истребителей и бомбардировщиков, действующих с безопасного расстояния на обширных пространствах Индо-Тихоокеанского региона. KC-46 был разработан для действий в боевых условиях — он оснащен инфракрасными датчиками предупреждения о ракетах, средствами радиоэлектронной борьбы и устойчивыми к выстрелам и обломкам топливными баками.

Конечно, KC-46 не является неуязвимым и не имеет стелс-характеристик. Скорее всего, KC-46 станет промежуточной платформой, которая останется в эксплуатации до 2050-х годов, а не долгосрочной будущей платформой для дозаправки в воздухе. ВВС США уже разрабатывают систему дозаправки в воздухе следующего поколения (NGAS) — автономный стелс-заправщик, способный проникать в запрещенное воздушное пространство.

Гаррисон Касс, The National Interest

